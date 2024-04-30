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中央為「賴皮寮」違建解套？侯友宜：國土計畫要照顧全民
國土署研擬讓較單純的私人礦業用地可以有變更管道，遭外界質疑是幫準總統賴清德萬里老家的違建解套。新北市長侯友宜今天表示，國土計畫是上位計畫，是要全面整理民眾的困境，平衡生態與民眾問題，也可以照顧到全國民眾。
新北市議會昨質詢「賴皮寮」等廢棄礦業用地處理情況，地政局表示，國土署研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，2017年5月16日前既存房屋可由地方政府變更編定，就地合法；消息一出，被認為是中央為賴清德老家解套，引發各界討論。
侯友宜今上午赴八里視察「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」全線完工開放，並於媒體聯訪時回應，國土計畫是一個上位計畫，應是要全面整理全國民眾碰到的一些困境，並在環境生態與民眾碰到的問題當中，會去做好全面處理，落實以人為本的環境，也可以更照顧到全國的民眾。
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