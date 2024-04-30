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賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里準總統賴清德的老家時有遊客打卡拍照，附近空地架欄干阻擋，不讓民眾亂停車。記者游明煌／攝影
新北市萬里準總統賴清德的老家時有遊客打卡拍照，附近空地架欄干阻擋，不讓民眾亂停車。記者游明煌／攝影

國土署釋出為準總統賴清德萬里老家違建的解套方案，地方形容「賴皮寮」效應，引發其他礦區住民議論。新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生說，礦區土地解編全台應一併辦理，才不會太難看、被人講話。石山里長吳乾正表示，「黑金、黃金」都曾支持台灣經濟發展，如今農地可以蓋農舍、經營民宿，反觀礦民的處境，連弱勢都排不上。

國土署有意援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為被戲稱為「賴皮寮」的賴清德老家解套。新北市議員江怡臻昨在議會質詢，提及新北市政府已連續3年向中央反映礦區廢止後居住議題，希望通盤檢討，但中央卻只為賴解套，面積較大的水金九特定區要等到第2階段，離譜至極，引發水金九地區民眾共鳴。

陳嶽生說，賴清德的萬里老家可望解套，他為同區礦區土地的住戶感到高興，但金瓜石地區民眾訴求礦區土地解編已經很多年，至今未見曙光，內心相當無奈。政府如果要解編礦區土地，不應該只鎖定特定區域，才不會被人講話，獨厚「賴總統」未免太明顯、太難看了。

住在九份的頌德里長林高白梅表示，金瓜石礦區土地多屬台糖公司，等同是國有地，過去陸續「賣」給住在土地上的民眾，當地土地解編馬上受惠。反觀九份地區民宅土地，多屬於台陽公司，九份居民現在最期待的是能夠買下房子所在地的土地，否則未來土地解編，對居民來說意義不大，九份住戶的處境，比其他礦區居民更委屈。

金瓜石地區的石山里土地，一半屬於台糖，一半屬於台陽。石山里長吳乾正說，台糖先前陸續「放領」土地，讓屋主可以買下土地，擁有完整的房地產權，但住在台陽公司土地上的居民，仍然無法取得土地。

吳乾正說，農、林、漁、牧、礦過去都對台灣的經濟發展有貢獻，但現在政府有設農委會照顧從事農林漁牧民眾，但沒有專責部會照顧礦民。政府有協助發展休閒農業，農地也可以蓋農舍和經營民宿，但對礦區聚落發展的規畫相對匱乏，對礦民的安置也沒有整體完善方案，形成現在的困境。

吳乾正說，黑金、黃金都曾對台灣的經濟發展帶來貢獻，現在雖然沒落了，但礦業並非就沒有未來；政府如果能利用這次解決「萬里老家」違建爭議的機會，完整規畫全台礦區土地解編方案，善用礦區聚落資源，相信礦區也能走出新的面貌。

老家 賴清德

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