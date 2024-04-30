傅崐萁率藍委訪陸 陳建仁：兩岸若要春暖花開就不要陰晴不定

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領16名藍委訪陸，返台後稱兩岸將迎「春暖花開」。不過中國大陸海警昨釋出在金門附近海域執法的影片，引發外界質疑。行政院長陳建仁今天表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定；最近中國釋出小善意，他們樂觀其成，也等待對方釋出更大的善意，讓兩岸互蒙其利。

陳建仁今早到桃園視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」前受訪，媒體詢問，大陸海警釋出在金門附近海域執法的影片，並刻意用閩南語警告我國海巡，兩岸是否未如傅崐萁所言「春暖花開」？大陸宣布開放福建團客來台旅遊，政府又會如何回應？

陳建仁表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，希望兩岸一定要共同努力，讓兩岸的人民都沒有恐慌，有更健康有序的交流。

陳建仁說，對中國在海域的騷擾行為，政府相關單位都有掌握，他也呼籲中國，應該要善盡區域一員的責任，不要進行各項騷擾，造成民眾的恐慌和不安全感，「我想所有國家都有責任盡到這個國際的義務。」

陳建仁說，對於兩岸觀光交流，我方早在去年8月就已有全盤恢復兩岸旅遊的規畫，也在等待中國釋出的善意。

陳建仁表示，最近中國釋出小善意，他們樂觀其成，但也希望開大門迎接大陸旅客來台灣觀光，這件工作已請相關單位做好準備，且做過各式各樣的盤點，現在就是等待對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊交流，彼此累積善意，更加地互相了解，這才是兩岸有完善交流、互蒙其利的最好做法。