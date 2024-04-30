快訊

「土耳其人」注意！Google One漲價1倍網友哀號 驚見這狀態：年繳便宜翻掉

陸10年內主宰全球智能電動車市場？雷軍、李斌恐非說大話

日女童鐵道送命！「第四種平交道」安全存廢問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傅崐萁率藍委訪陸 陳建仁：兩岸若要春暖花開就不要陰晴不定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院長陳建仁（左三）今天表示，對中國最近釋出小善意，他們樂觀其成，也等待對方釋出更大的善意，讓兩岸互蒙其利。記者朱冠諭／攝影
行政院長陳建仁（左三）今天表示，對中國最近釋出小善意，他們樂觀其成，也等待對方釋出更大的善意，讓兩岸互蒙其利。記者朱冠諭／攝影

國民黨立法院黨團總召傅崐萁率領16名藍委訪陸，返台後稱兩岸將迎「春暖花開」。不過中國大陸海警昨釋出在金門附近海域執法的影片，引發外界質疑。行政院長陳建仁今天表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定；最近中國釋出小善意，他們樂觀其成，也等待對方釋出更大的善意，讓兩岸互蒙其利。

陳建仁今早到桃園視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」前受訪，媒體詢問，大陸海警釋出在金門附近海域執法的影片，並刻意用閩南語警告我國海巡，兩岸是否未如傅崐萁所言「春暖花開」？大陸宣布開放福建團客來台旅遊，政府又會如何回應？

陳建仁表示，如果要春暖花開，就不要陰晴不定，希望兩岸一定要共同努力，讓兩岸的人民都沒有恐慌，有更健康有序的交流。

陳建仁說，對中國在海域的騷擾行為，政府相關單位都有掌握，他也呼籲中國，應該要善盡區域一員的責任，不要進行各項騷擾，造成民眾的恐慌和不安全感，「我想所有國家都有責任盡到這個國際的義務。」

陳建仁說，對於兩岸觀光交流，我方早在去年8月就已有全盤恢復兩岸旅遊的規畫，也在等待中國釋出的善意。

陳建仁表示，最近中國釋出小善意，他們樂觀其成，但也希望開大門迎接大陸旅客來台灣觀光，這件工作已請相關單位做好準備，且做過各式各樣的盤點，現在就是等待對方釋出更大的善意，讓兩岸有更好的觀光旅遊交流，彼此累積善意，更加地互相了解，這才是兩岸有完善交流、互蒙其利的最好做法。

傅崐萁 兩岸關係 陳建仁

延伸閱讀

訪陸被批 傅崐萁：賴清德也喊民共交流 民進黨兩面手法

國民黨團甲動準備表決 傅崐萁：電價絕對不能漲

林右昌卸任前喊加發里長年終7.5萬 陳建仁：朝野共同的期待

立委擬增訂「藐視國會罪」 陳建仁：尊重但建議多蒐集意見

相關新聞

電價凍漲朝野協商無共識 韓國瑜叫大家閉嘴交院會處理

針對在野黨提案電價凍漲等案，立法院長韓國瑜今天再度進行朝野協商，過程中民進黨立委洪申翰舉手欲發言，但未被點名，韓國瑜表明...

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

國土署釋出為準總統賴清德萬里老家違建的解套方案，地方形容「賴皮寮」效應，引發其他礦區住民議論。新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生...

高嘉瑜選2026基隆市長？郭正亮喊「不容易」：賴清德應給她1職務

2026縣市首長之戰，傳民進黨前立委高嘉瑜有機會參選基隆市長。對此，前立委郭正亮則直言「很不容易」，目前輪不到她，但高與準總統賴清德關係良好，接任內閣部會的政務次長倒是綽綽有餘。

大姑涉詐扯出不倫偷吃 徐巧芯：不會管到感情八卦

周刊報導，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉的友人林于倫捲入詐騙洗錢案，林家屬稱劉向婕夫婦替詐團洗錢，徐的丈夫劉...

批藍委團訪陸成果言過其實 吳思瑤：老傅賣瓜自賣自誇

國民黨團總召傅崐萁率團赴陸返台不到一天，大陸海警昨晚公布要在金門海域常態化執行修法巡查，要求我方配合規範航行，否則後果自...

被疑訪陸洩密 藍委黃仁批民進黨欺負原民：我帶族人聲音到對岸

國民黨團總召傅崐萁日前率藍委訪問大陸，包括曾參與國防機密會議的國民黨立委黃仁，民進黨遂提案限制民代訪陸，不過相關提案被阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。