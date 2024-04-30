訪陸被批 傅崐萁批民進黨兩面手法：賴清德也喊民共交流

國民黨團總召傅崐萁率藍委訪陸之行結束，卻被民進黨批受大陸「經濟統戰」。傅崐萁今日受訪指出，準總統賴清德希望民共對話，就應如國民黨一樣，不憂讒畏譏，推動兩岸交流

傅崐萁說，台灣鄉親都熱愛和平、安定、發展，民進黨靠意識形態執政，台灣不斷損耗，流失機會，與世界脫軌，喪失競爭力。國民黨團不畏民進黨抹黑跟網軍側翼叫罵，依然回應基層民意，傾聽民意，承擔責任。

傅崐萁指出，這次大陸行，順利和平破冰，兩岸斷線8年，能重新接回溝通管道，同時正式讓大陸開放團客到馬祖，接下來就是團客來到台灣，且大陸開放了30個一線城市的直航，對台灣海空直航，表示要全面開放大陸各省的居民到台灣觀光，也包括北京、上海、天津、重慶等四個直轄市、16個一線的省會城市，共20個城市開放大陸居民直接在線上申請就可完成了赴台證的申請，大陸已經展現高度的誠意。

傅崐萁說，台灣農漁產品能透過大陸的關稅總署全面開放，所有產品都能一一溝通協調。

傅崐萁也提到，賴清德不斷表達希望共產黨跟民進黨坐下來談，賴既然希望民共能全面對話，賴清德要有勇氣擔當，要像國民黨有肩膀，不憂讒畏譏，推動兩岸交流，對台灣人民才是負責任的態度。520後賴清德執政，希望趕快推動兩岸和平發展，讓台灣回到過去兩岸全面交流時百工百業興旺。

關於民進黨批經濟統戰。傅崐萁表示，賴清德希望民共交流，民進黨又在玩兩面手法，一方面希望兩岸坐下來談，一方面放任這些叫罵的人，民進黨不要再辱罵賴清德，不要內外錯亂，讓台灣民眾霧裡看花。是否因賴清德當選，某些人的派系、位子岌岌可危，民進黨各級聲音圍攻賴清德，賴清德身為黨主席，應把民進黨內聲音統一。