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林右昌卸任前喊加發里長年終7.5萬 陳建仁：朝野共同的期待

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
內政部長的林右昌昨表示要加發里長年終1.5個月，行政院長陳建仁（中）今早受訪表示，為村里長提供更好的照顧，一向是朝野共同的期待。記者朱冠諭／攝影
內政部長的林右昌昨表示要加發里長年終1.5個月，行政院長陳建仁（中）今早受訪表示，為村里長提供更好的照顧，一向是朝野共同的期待。記者朱冠諭／攝影

即將卸任內政部長的林右昌，昨表示要加發里長年終1.5個月，約7萬5000元，遭藍營批亂開支票。行政院陳建仁今早受訪表示，為村里長提供更好的照顧，一向是朝野共同的期待，內政部整合各界意見，希望村里長們能加油，為全國人民提供更好的服務。

林右昌將在520之後卸任，他昨在新北三重宮廟活動中提及，要加發里長年終1.5個月，約7萬5000元，內政部修法調整後送行政院會討論，再送請立院審議。藍營則質疑林右昌未經正式管道、也沒有跟地方政府溝通，立法期程為何？錢誰來出？呼籲中央說清楚。

陳建仁今早到桃園視察「南崁溪氨氮削減設施興建工程」前受訪表示，全國有7700多位村里長，就像地方的土地公、土地婆一樣，看顧大家生活環境的安全、清潔，也幫忙村里民解決日常生活中的各種疑難雜症；COVID-19疫情期間，村里長也很積極參與防疫工作，才使台灣防疫能夠成為全世界都讚許的典範。

陳建仁說，為村里長提供更好的照顧，一向是朝野共同的期待，內政部正整合各界意見，進行相關規範的修法當中，希望修法完成後，會送到行政院及立法院來審議，也希望透過這樣的春節慰問金，讓村里長們得到更好的照顧，全國人民因此得到更周延的照顧。

內政部 林右昌 行政院 陳建仁

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