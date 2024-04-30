高嘉瑜選2026基隆市長？郭正亮喊「不容易」：賴清德應給她1職務

2026縣市首長之戰，傳民進黨前立委高嘉瑜有機會參選基隆市長。對此，前立委郭正亮則直言「很不容易」，目前輪不到她，但高與準總統賴清德關係良好，接任內閣部會的政務次長倒是綽綽有餘。

新內閣團隊成形，近日陸續傳出政壇要角出任行政院政務委員、落選立委接任內閣部會政務次長，其中外界關注，與賴清德關係良好的高嘉瑜未來動向，以及她是否有機會代表黨內參選2026基隆市長。對此，郭正亮昨（29）日在網路節目《大新聞大爆卦》直呼「很不容易」，因為她現在跳到基隆，等同於從零開始，若要再挑戰國民黨李彥秀、基進黨吳欣岱，難度都很高。

郭正亮續指，黨內的風向也是關鍵，選市長恐怕還有內閣林佳龍、林右昌和鄭文燦三人要先過，她要選還太早，目前還是先入閣、能到處走動比較好，「我覺得高嘉瑜當次長是綽綽有餘，賴清德應該要給她機會，不過民進黨內一定會有很大的爭議，就看賴清德的膽識，他應該要給人家機會，高嘉瑜也不會造成人家的困擾」。