五一將至 范雲偕民團籲何佩珊回應勞工期待

五一勞動節將至，民進黨立委范雲今與民間團體共同舉行記者會，向準勞動部長何佩珊喊話，盼她上任後儘速兌現總統當選人賴清德的勞動政見，包括薪資透明化、推動彈性育嬰假、改善醫護勞權、強化非典型勞⼯保障，和深根勞動教育等。

范雲今偕同台北市產業總工會、婦女新知基金會、托育及就業政策催生聯盟等12個勞工與婦女團體，共同舉行「內閣換新、勞權更新 五大勞動政策改革，刻不容緩」記者會，提出性別薪資透明化、職家平衡、醫護勞權、非典型工作者勞權、勞動教育等五大勞動政策改革訴求，呼籲何佩珊盡速兌現賴清德政見、回應勞工期待。

針對性別薪資透明化部份，范雲指出，2023年男女薪資差距14.7%，對比蔡政府上任前的2015年15%，差距僅縮小0.3%；女性低薪問題在女性集中產業更嚴重，例如教保人員98%是女性，私立教保員平均月薪卻只有2.9萬元。

婦女新知基金會開拓部主任陳政隆也指出，據勞動部對於縮小性別薪資差距的目標，現在出生的女性要等到74歲才能等到薪資平等，期望盡速建立薪資透明化的機制與規範，促進台灣的性別薪資平等。

針對職家平衡部份，托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴說，國際上，投資性別平等、制度性支持家長兼顧工作與育兒的做法就是「擴充公共托育服務」配搭「彈性育嬰假」，期望勞動部儘速提出對案，保障每一位家長兼顧工作與育兒的權利。

針對醫護勞權部份，台灣護理產業工會理事長羅運生說明，衛福部雖已公佈三班護病比，但獎勵規則模糊、缺乏逐步推動策略、未見政府或醫院引領標竿的精神，期望衛福部盡速規畫三班護病比立法；北市醫師職業工會會員代表江承凡也指出，許多受僱醫師仍面臨契約一年一簽、訂定嚴苛最低服務年限、誇張競業禁止條款、不成比例違約金等情形，呼籲加速推動「醫療法」醫師勞動權益專章。

針對非典型工作者勞權，范雲指出，非典型工作已成新常態，以專法或修法等形式、提供更完善法制化保障，勞動部責無旁貸。全國外送產業工會陳昱安理事長指出，非典工作者缺乏相對應的法制化保障，僅靠目前的自治條例、指引完全不夠用，迫切需要政府建立更健全的法律規範。

針對勞動教育部份，范雲說，她在上一屆國會就提出「勞動教育促進法」，呼籲從教育面深植勞動意識與知能，且包含德、日、美等國也長期將勞動教育紮根於校園與社會各領域，期望本屆能夠有所進展。