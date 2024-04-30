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藍委訪陸後陸海警嗆我海巡 陳玉珍：陸方兩手策略不變

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨團總召傅崐萁率藍委訪陸之行結束，陸方雖有釋出善意，不過仍有大陸海警於我金門海域附近執法，以閩南語警告我國海巡船隻的情況。與傅崐萁同行訪陸的國民黨立委陳玉珍今日表示，大陸兩手策略不變。

陳玉珍說，在台澎金馬的人民，包括執政黨，須了解中國大陸對台灣的目標沒有改變。策略方面，兩手策略也是絕對不會改變的。中國大陸一直在說，會釋放更多的善意，但在硬的部分，比如軍機（繞台）、海警（執法），大陸也不會停止。

陳玉珍強調，執政黨必須有能力且責任，想到解決方法，畢竟在野黨沒有公權力，只能透過軟性溝通。兩岸關係還是誰當家誰做主，中國大陸就是中國共產黨，在台灣的民進黨必須想出解決方法，這是執政黨責無旁貸的責任。

傅崐萁 陳玉珍

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