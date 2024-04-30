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駐芝加哥辦事處長投書美媒 籲支持台灣參與世衛

中央社／ 紐約29日專電

第77屆世衛大會將於5月召開，台灣爭取參與。駐芝加哥辦事處長類延峰投書美媒，強調「健康是人權」，呼籲世衛組織將台灣納入世衛大會，成為大流行公約通過後的簽署方。

伊利諾州「每日前鋒報」（Daily Herald）今天刊登類延峰題為「全球因應未來大流行病，台灣準備好了」（Taiwan ready for global preparation for futurepandemics）的文章。

世界衛生組織（WHO）面對未來「X疾病」大流行威脅，並體認COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機暴露國際衛生條例（IHR）弱點，提議修訂這項控制傳染病在全球擴散的國際條約，如加強監測、通報及資訊分享，提升應變量能，調整國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）宣布門檻。

此外，世衛為強化全球防疫架構，討論制定大流行公約（Pandemic Agreement），可能在5月27日至6月1日於瑞士日內瓦舉行的第77屆世界衛生大會（WHA）通過。

類延峰投書寫道，台灣並非世衛組織會員國，無法直接參與國際衛生條例修訂和大流行公約起草。但台灣很早覺察COVID-19傳染風險，明快採取應變措施，積極與國際夥伴分享關鍵資訊，防疫秉持公開透明原則且獲得人民信任。

他說，台灣強力支持國際衛生條例修訂與大流行公約通過，敦促世衛組織將台灣納為前述文件的簽署方。

類延峰表示，台灣致力共同監測新興病毒株，通報及分享病原體檢驗資料、疫苗或抗病毒藥物研發及臨床試驗結果，深信「健康是一種人權」，呼應2024年4月7日世界衛生日「我的健康，我的權利」主題。

文末強調台灣不該在全人類健康受威脅時被拒於門外，敦促世衛組織與相關各方將台灣納入世衛大會及世衛所有會議、活動及機制，落實世衛組織憲章「健康是基本人權」及聯合國2030年永續發展議程「不遺漏任何人」願景。

WHA 日內瓦

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