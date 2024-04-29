快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

藍委訪陸有成果 趙少康：若賴清德足夠自信應趕快接球

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，一行人於28日深夜自北京搭機返台。（記者黃仲明／攝影）
國民黨立法院黨團總召傅崐萁結束訪中行程，一行人於28日深夜自北京搭機返台。（記者黃仲明／攝影）

國民黨立院黨團一行17人昨天結束訪陸行程，中廣前董事長趙少康今天表示，國民黨立委帶回大陸對兩岸旅遊、農產品開放等善意，為了不耽誤立法院議程與攻防，這次訪問短短48小時，接下來就看即將接班的賴政府能不能把握機會，給予正面回應，盡速恢復兩岸民間正常往來，他還說，如果賴清德有足夠自信跟智慧，就該趕快接球，降低敵意螺旋。

趙少康指出，今年開春以來，先是前總統馬英九到北京的「馬習二會」為兩岸緊張降溫，接著國民黨立委團前去收割，大陸宣布開放福建居民到馬祖旅遊、國台辦督促台灣增加5個兩岸直航航線及30個直航航點、陸客可以上網先申請、補辦到台灣地區旅行證件（大通證），也同意文旦柚重新進口。

趙少康表示，根據大陸習慣的做法，相關措施一定會先試點，觀察後續反應後再開放，雖然初步只放行福建到馬祖旅遊，但總是個善意，能開放一點是一點。有人統計，一年只要增加4萬人到馬祖觀光，就能多5億元收入，造福馬祖相關產業跟人民。至於開放文旦柚進口，在花蓮大震後，鶴岡文旦今年如果可以賣到大陸，對改善農民生計更重要。

趙少康表示，反觀陸委會昨天第一時間的反應，先質疑大陸不是全面開放，又說今天還要開會討論，看起來好像手足無措，還不知道該怎麼應對。國民黨替賴清德開了門，如果他有足夠自信跟智慧，就該趕快接球，給予正面回應，厚植兩岸善意，降低敵意螺旋。

國民黨 趙少康 馬祖

延伸閱讀

【重磅快評】帶刺的橄欖枝 賴清德派管碧玲拔刺？

柯建銘批藍委訪陸是「小丑團」傅崐萁反問：賴清德也賣台？

出席母娘文化季 賴清德祈求地震停止、四時無災

NCC委員提名爭議多 趙少康：未先溝通 在野應聯手全擋下

相關新聞

查到了！攻擊徐巧芯的政府機關IP 來自彰化社頭鄉公所

國民黨立委徐巧芯最近在網路飽受攻擊，網友發現有攻擊徐巧芯的IP似乎屬於國發會，國發會則澄清，此IP使用單位是地方政府轄下...

NCC拒給調閱小組鏡電視資料 立院藍白黨團齊轟：無恥、心裡有鬼

立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組，要求國家傳播通訊委員會(NCC）提供資料遭拒。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，...

賴清德520就職將至 美不做兩岸調人卻也不許對台支持打折

不到一個月後，中華民國準總統賴清德即將就任，當前美中外交往來之密切反映對局勢發展的戒懼；從元首通話到國務卿訪中，美國國務院負責兩岸事務的資深官員本周還要到國會說明對台政策，凸顯美國行政部門意圖穩定美中關係的狀況下，美國國會對台灣的支持不容行政部門打折。...

百年政黨新創KMT Studio 國民黨真能甩開「老藍男」標籤？

藍綠白爭搶青年選票，國民黨主席朱立倫日前推動黨務組改案，將黨內青年組織整併成立為數位黨部KMT Studio，召集人葛如鈞今（29日）將與朱立倫共同舉辦首場全台巡迴宣傳。只是，國民黨立院黨團近期因率團訪陸、二次年改法案等，屢遭外界批評，面對青壯年支持流失危機，KMT Studio能否挽回頹勢？

藍白建請監院調查陳菊、高涌誠 李俊俋：依程序處理

監委高涌誠約詢新北市長侯友宜引發討論。立法院司法及法制委員會今天開會，國民黨立委羅智強提出臨時提案，建請監察院將高涌誠送...

與中對等交流？ 綠營：先減少打壓我

「若中國減少共機擾台，對我全面開放自由行與團客，那才算是真善意！」針對近日藍委出訪中國，獲得中國開放福建到馬祖直航、文旦解禁等惠台政策，綠委許智傑受訪時表示上述意見說，台灣向來不挑釁中國，是中國持續騷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。