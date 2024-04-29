藍委訪陸有成果 趙少康：若賴清德足夠自信應趕快接球

國民黨立院黨團一行17人昨天結束訪陸行程，中廣前董事長趙少康今天表示，國民黨立委帶回大陸對兩岸旅遊、農產品開放等善意，為了不耽誤立法院議程與攻防，這次訪問短短48小時，接下來就看即將接班的賴政府能不能把握機會，給予正面回應，盡速恢復兩岸民間正常往來，他還說，如果賴清德有足夠自信跟智慧，就該趕快接球，降低敵意螺旋。

趙少康指出，今年開春以來，先是前總統馬英九到北京的「馬習二會」為兩岸緊張降溫，接著國民黨立委團前去收割，大陸宣布開放福建居民到馬祖旅遊、國台辦督促台灣增加5個兩岸直航航線及30個直航航點、陸客可以上網先申請、補辦到台灣地區旅行證件（大通證），也同意文旦柚重新進口。

趙少康表示，根據大陸習慣的做法，相關措施一定會先試點，觀察後續反應後再開放，雖然初步只放行福建到馬祖旅遊，但總是個善意，能開放一點是一點。有人統計，一年只要增加4萬人到馬祖觀光，就能多5億元收入，造福馬祖相關產業跟人民。至於開放文旦柚進口，在花蓮大震後，鶴岡文旦今年如果可以賣到大陸，對改善農民生計更重要。

趙少康表示，反觀陸委會昨天第一時間的反應，先質疑大陸不是全面開放，又說今天還要開會討論，看起來好像手足無措，還不知道該怎麼應對。國民黨替賴清德開了門，如果他有足夠自信跟智慧，就該趕快接球，給予正面回應，厚植兩岸善意，降低敵意螺旋。