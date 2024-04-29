眷眷星光微電影首映 李文忠：榮眷成就官兵勇往直前

財團法人榮民榮眷基金會今(29)日在高雄蓮潭會館舉辦「眷眷星光」微電影首映會，映後現場掌聲不斷。

退輔會表示，這場首映會由退輔會副主委兼榮民榮眷基金會董事長李文忠親自主持，邀請南部地區輔導會所屬機構及投資事業單位主管、高雄市陸、海、空駐軍主管、公務部門及民間退伍軍人社團代表參與。

退輔會表示，「眷眷星光」由財團法人榮民榮眷基金會製作，電影以多位榮眷為原型，例如：在市場販賣蔬果貼補家用的榮眷李陳寶玉女士，辛苦撫育六位子女，晚年慷慨捐款照顧清寒榮民、眷及社會團體；榮眷江世櫻全心照顧家庭，讓先生無後顧之憂，更鼓勵孩子從軍報效國家等真實故事，片中傳達每位榮眷都曾是軍眷，永遠站在軍人背後，默默支持另一半為國效力的眷屬。

李文忠致詞表示，每位女性榮眷及榮民，曾經都是軍眷及軍人，因為她們的體諒與堅強，才能成就官兵勇往直前的力量。微電影細膩刻劃這群無名英雌的犧牲奉獻，見證新時代「女力」堅韌、細膩、不畏挑戰的故事。她們的力量溫暖而堅毅，讓一個家庭，甚至是整個國家都更美好。

「眷眷星光」微電影同步透過退輔會及榮民榮眷基金會官網及Youtube等網站線上播放。