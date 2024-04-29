綠委推7日有薪家庭照顧假 籲政府送勞工大禮

勞動節在即，民進黨立委今舉行記者會，呼籲政府在勞動節前夕送勞工一個大禮，希望由政府和雇主一起負擔，給予勞工7日有薪家庭照顧假，比照育嬰假給8成薪，推估每年須花費740億元。

民進黨立委林宜瑾、陳素月、張雅琳、沈柏洋今舉行「0-100歲 國家和你一起顧！解救三明治世代 勞工共享『有薪』家庭照顧假」記者會，主張若「公務人員請假規則」修正草案通過，公務員將擁有家庭、幼兒照顧假共14日的有薪照顧假，一般勞工也應該增加7日全薪家庭照顧假。

陳素月指出，國內的家庭照顧假依法仍屬無給薪假，但勞工面臨家庭照護時，仍會優先請有薪的特別休假；根據勞動部2019年研究統計，台灣企業員工申請家庭照護假比例僅8.3%。她支持勞工比照公務員有7日有薪家庭照顧假，由政府挹注補助8成薪。

不過，勞工增加有薪家庭照顧假最大的關卡還是在經費上。記者會引用勞動部資料指出，相關經費所需最高每年約925億元。

陳素月說，目前世界各國的家庭照顧假經費編列有三大方向，包括來自社會保險或就業保險，與育兒休業、照顧休假制度與長照制度做整合，以及與性別平等工作制度整合，財政部日前統計2023年稅收超過預算數3671億元，可以從這邊挹注所需經費。

出席記者會的民進黨立委表示，政府應給予勞工7日有薪家庭照顧假，參照育嬰假，比照給予8成薪；雇主提供有薪照顧假時，由政府規劃6年的經費補助，與雇主一起分擔，開辦頭兩年補助5成經費，第3、4年補助4成，第5年到第6年補助3成，第7年就完全由雇主負擔責任，同時政府也應該給予租稅獎助。

民進黨立委推估，我國15至64歲的勞動力人口約為1153萬人，若補助7日家庭照顧假8成薪，經費為每年740億元；如果政府與雇主共同負擔，依照綠委所提的方案，政府共計7年將花費1776億元。