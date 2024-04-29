家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

近來由於台灣在野黨的修法提案，「調查權」、「國會聽證」、「藐視國會」等詞彙頻頻在政治新聞版面上出現，也幾乎確定將成為本會期政壇攻防的主要戰場之一。然而，各方許多說法不但常忽略各國作法差異極大，也經常有望文生義的嫌疑，比如誤以為藐視國會是針對官員的態度；同時，許多人明顯受到台灣經驗的過度引導，比如誤以為調查權的本質必然在於揭弊。

2024-04-29 12:11