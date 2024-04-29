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家貧還能彈鋼琴？徐巧芯喊「別人送的二手貨」 再曝LV包真相

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨立委徐巧芯。 聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。 聯合報系資料照

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，不只穿著品牌受到批評，還被質疑「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」。對此，她回應，那台電子琴是別人不要的二手貨，最後才送給她們家的。

徐巧芯不斷被質疑「早餐店女孩」人設，她近日在臉書發文，秀出多張小時候的生活照及店面示意圖，並分享以前幫忙家裡賣早餐的故事。怎料其中一張照片是她在彈鋼琴，馬上又引起質疑，「不是說家裡很窮，怎還可以彈鋼琴？」

徐巧芯近日秀出多張小時候的生活照及店面示意圖，並分享以前幫忙家裡賣早餐的故事。圖／擷自徐巧芯臉書
徐巧芯近日秀出多張小時候的生活照及店面示意圖，並分享以前幫忙家裡賣早餐的故事。圖／擷自徐巧芯臉書

對此，徐巧芯28日也在節目《週末大爆卦》強調這是電子琴，而且還是別人不要的二手貨，最後送給她們家的。因為當時媽媽說，如果對彈琴有興趣，或許以後可以往這方向發展，但徐巧芯自嘲自己完全沒興趣，後來就浪費掉了，「對不起媽媽，彈得很爛！」

此外，徐巧芯也表示，小時候家裡沒有餐廳，吃飯就是在早餐店的桌椅上，平時念書也是在床上完成，一旁就擺著櫃子，空間約一坪左右。對於外界抨擊她從大學開始就背名牌包，她也在節目中秀出當年背的LV包包，表示這是媽媽送的二手包包，早在當時內裡就已剝皮掉屑。

LV 國民黨 徐巧芯 早餐店

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