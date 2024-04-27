快訊

訕笑資源班惹眾怒！七寶媽三度道歉緊急關社群帳號 網翻黑歷史酸：去避風頭

童年全家擠一坪造假？徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧芯今日在臉書發文，秀出多張小時候照片及店面示意圖。圖／徐巧芯臉書
國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧芯今日在臉書發文，秀出多張小時候照片及店面示意圖。圖／徐巧芯臉書

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧芯今日在臉書發文，秀出多張小時候照片及店面示意圖，表示她們家不偷不搶，她很感謝有此生命經歷，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學不到她學到的一分一毫。

徐巧芯說，很多側翼質疑她小時候的生活環境，甚至說她小時候的小故事「造假」，那她就找照片給大家看。從她幼兒園以來到小學五年級（後來搬到樓上了），就是在這樣的環境生活。

徐巧芯表示，辛不辛苦呢？這都是比較出來的 ，她相信有人的生活比她辛苦萬分。至於她家的營業額（非淨利），她印象很深很深，是因為那是大年初一，她爸爸回苗栗過年，剩下她跟媽媽兩人一起工作。

徐巧芯說明，那時候的初一是沒有什麼人開門做早餐的，只有她們家有開，所以生意非常好，門庭若市，從凌晨4時多，一路奮戰到底所有的東西賣完，到下午12時半。她負責煎台、出飲料、出餐，一人當多人用。

徐巧芯表示，下班之後鬆了一口氣，她負責數錢，那一天共同賺到了兩萬營業額（尚未扣除近5萬的房租以及其他營業成本），她很開心，覺得靠自己努力胼手胝足的賺錢才是最實際的。

徐巧芯認為，日子是苦過來的。可是歡喜做，甘願受，她也成長了很多，她家裡也經過十年的努力，逐漸從什麼都沒有，可以過小康家庭的生活。最重要的事，這是她們家不偷不搶不騙人，一步一腳印來的成果。

徐巧芯強調，認真工作，對自己好一點，一向是她們家的習慣。「你可以喜歡，可以不喜歡，可是不可以造謠。」她很感謝生命中有這樣的經歷，造就了抗壓性極強的自己。但是那些沒有經驗，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學不到她學到的一分一毫。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯

延伸閱讀

徐巧芯遭質疑喬貸款 綠議員指銀行聲明難昭公信

傳王美花轉任台新金獨董 徐巧芯揭一事：不用利益迴避？

評論徐巧芯全身名牌 苗博雅遭恐嚇：在家被炸死、每天跟拍

基進黨告發徐巧芯涉詐欺及貪汙 北檢將分案調查

相關新聞

影／花蓮震後訪陸 傅崐萁：希望大陸開放陸客到台灣

立法院國民黨團總召傅崐萁與16位立委訪問大陸之行，首站到達北京的想米汽車工廠與自動駕駛示範區，對於花蓮地震後訪陸，傅崐萁...

金門軍職釣客被大陸扣留40天 立委陳玉珍：正在辦停役

新冠疫情後金門觀光產業失去陸客這個重要客源，立委陳玉珍多次推廣「陸客自由行金馬先行」迄未得到兩岸官方正面回應，這次陳玉珍...

響應「健康台灣」 賴清德喊未來不喝全糖：改喝減糖珍奶

「健康台灣」全國論壇下午在台北榮總舉行，準總統賴清德出席。賴清德邀請恩師陳志鴻擔任召集人，藉由論壇廣納各界建言，作為52...

童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧...

228死難人數統計爭議 民團公開挑戰政府轉型正義報告

二二八事件中的死難人數到底有多少？一直是關心二二八事件的重要議題之一。二二八事件紀念基金會在2021年出版的「二二八事件真相與轉型正義報告」宣稱官方檔案記載的最低死亡總數是8317人至1萬1824人，失蹤人數5人至15人，但民間二二八相關團體對此提出強烈質疑。

傅崐萁率藍委訪陸 吳思瑤批自甘淪為統戰道具無代表性

國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天率領16名黨籍立委赴中國大陸參訪，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，傅崐萁訪中團欠缺主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。