童年窮苦挨批造假…徐巧芯秀照片打臉 曝「早餐店賺兩萬」辛酸

國民黨立委徐巧芯近日捲入夫家爭議，其穿著品牌亦受批評，有論者也質疑其小時候的打拚故事造假，於政論節目上以行動劇諷刺。徐巧芯今日在臉書發文，秀出多張小時候照片及店面示意圖，表示她們家不偷不搶，她很感謝有此生命經歷，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學不到她學到的一分一毫。

徐巧芯說，很多側翼質疑她小時候的生活環境，甚至說她小時候的小故事「造假」，那她就找照片給大家看。從她幼兒園以來到小學五年級（後來搬到樓上了），就是在這樣的環境生活。

徐巧芯表示，辛不辛苦呢？這都是比較出來的 ，她相信有人的生活比她辛苦萬分。至於她家的營業額（非淨利），她印象很深很深，是因為那是大年初一，她爸爸回苗栗過年，剩下她跟媽媽兩人一起工作。

徐巧芯說明，那時候的初一是沒有什麼人開門做早餐的，只有她們家有開，所以生意非常好，門庭若市，從凌晨4時多，一路奮戰到底所有的東西賣完，到下午12時半。她負責煎台、出飲料、出餐，一人當多人用。

徐巧芯表示，下班之後鬆了一口氣，她負責數錢，那一天共同賺到了兩萬營業額（尚未扣除近5萬的房租以及其他營業成本），她很開心，覺得靠自己努力胼手胝足的賺錢才是最實際的。

徐巧芯認為，日子是苦過來的。可是歡喜做，甘願受，她也成長了很多，她家裡也經過十年的努力，逐漸從什麼都沒有，可以過小康家庭的生活。最重要的事，這是她們家不偷不搶不騙人，一步一腳印來的成果。

徐巧芯強調，認真工作，對自己好一點，一向是她們家的習慣。「你可以喜歡，可以不喜歡，可是不可以造謠。」她很感謝生命中有這樣的經歷，造就了抗壓性極強的自己。但是那些沒有經驗，只會Google就覺得自己很懂的，永遠學不到她學到的一分一毫。