NCC依國會政黨比例任命？是否違背其獨立性 學者們這麼看

「NCC委員若都由政府推薦，恐仍難避免爭議，政黨比例或可一試！」針對國民黨希望修法將NCC委員依國會政黨比例任命，學者劉兆隆認為，以目前政治局勢來說不確定性太高，但學者鈕則勳認為，以政黨比例任命較能擁有獨立性。學者莊伯仲評估說，執政黨若執意任命自己人，未來其他法案恐在國會被癱瘓，他認為提名陷僵局機會不高。

綠批藍方案恐違憲

國民黨希望修法將NCC委員依國會政黨比例任命正式入法，根據藍營草案內容，NCC委員只能連任一次，委員名單由行政院及政黨按專長領域各推薦七名，其中政黨應依其在立法院所占席次比例分配名額。推薦名單應交由行政院組成的提名審查委員會審查。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，藍委主張明顯違憲，大法官釋字第613號解釋指出，NCC委員提名若採立院政黨比例，將剝奪行政院的人事決定權，恐違反責任政治和權力分立原則。

多政黨較能避免干擾

對此，彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時指出，由於藍綠席次相近，民眾黨還有8席立委，且修法過程會演變成政治角力，因此國民黨的提案通過與否有很高的不確定性。

但文化大學廣告系教授鈕則勳受訪時認為，若獨立機關由政黨比例任命是有合理性的，若相關人選持續由府院黨高層決定，那代表這些人選未來還是很難擺脫行政部門的影響，若各政黨都有代表納入，未來在政策討論上會有不同的火花產生，有助NCC維持獨立性。

民眾不相信NCC獨立

文化大學新聞系教授莊伯仲受訪時則表示，目前NCC還是獨立機關，因此國民黨若要求以政黨比例任命，恐違背獨立機關的定義，但如果修法通過其實也可以，就變成NCC不是獨立機關；民進黨目前主張雖看似有理，但以近5年NCC的作為與民調來看，民眾大多不相信NCC是獨立機關，仍受到不少干擾。

資深媒體人黃暐瀚曾提到，NCC跟一般的單位不太一樣，其組織法第四條第五項規定：「本會委員任期屆滿未能依前項規定提任時，原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」，若國民黨團通通反對，就由現任「留到天荒地老」，因此他呼籲國民黨要小心抵制。

對此，莊伯仲認為機會不高，他舉之前公共電視董事難產的案例指出，執政黨最後還是會推出較獲得共識的名單，且今天執政黨在國會沒有優勢，加上未來一定會有重大法案需要通過，「不可能用NCC委員換取後面的議事癱瘓」，因此他認為黃瑋瀚說的情況發生機率不高，若有空窗期，他認為應該也不會太久。

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