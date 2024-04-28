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雙北刺客列傳／藍營美女發言人李明璇、李利貞、楊智伃可能成2026嬌點
國民黨立委葉元之、廖先翔成功從議員轉戰國會，2026議員在板橋區、汐金萬區各空出1席，三蘆區本屆票數也評估還有1席空間，板橋傳出「最美發言人」李明璇可能參選，但因夫家深耕地方，避免與朋友競爭，因此改考慮台北松信區，不論選哪區都是嬌點；國民黨發言人楊智伃、被視為侯團隊的侯競辦發言人李利貞和陳柏翰也都被拱參選議員。
至於汐金萬區選情，國民黨前發言人蕭敬嚴之前參選過瑞平雙貢議員，也曾爭取汐止立委初選，因此有意願參選汐金萬議員；張善政競選桃園市長時的發言人何元楷也因為是當地人，被傳是國民黨活棋。
另外，外傳長期無黨籍議員蘇泓欽下屆可能披白袍參選，民眾黨前發言人楊寶楨可能到淡水參選，民眾黨立委黃國昌否認說，他不可能不知道，所以這些都是謠言。
國民黨新北市黨團書記長陳偉杰指出，市黨部面對有意願要參選的青年，應該先給予職務蹲點，空降奇兵不是不行，但要讓人選有在地連結，才能事半功倍。
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