趙少康：NCC委員提名沒溝通 在野應擋下

國家通訊傳播委員會（NCC）包含主委陳耀祥在內，今年七月將有四位委員任期屆滿，然而NCC新任委員提名屢傳爭議，國民黨立院黨團發動本周三審查NCC組織法，主張NCC委員席次採政黨比例。率先倡議NCC委員席次採政黨比例制的中廣前董事長趙少康表示，本次提名未事先溝通，在野應合作使其全數不通過。

國民黨團書記長洪孟楷表示，NCC委員爭議不斷，應由新任閣揆提出人選，權宜之計是五二○新閣揆上任後再提名NCC委員。

本次NCC委員提名，原傳內定為主委的台經院四所所長劉柏立受到民進黨內部反彈。另內定的被提名人媒改學者羅慧雯、現任副主委翁柏宗則被在野黨點名不適任。

趙少康認為，NCC委員必須有按政黨比例分配的精神，此次提名沒事先溝通，藍白立委應合作全數不通過。他呼籲準總統賴清德提名前應該尊重在野黨，應該先溝通人選，取得共識，否則被立法院刷掉，對被提名人也很不好。

趙少康表示，修法應包括NCC委員任期屆滿應去職，不可繼續當萬年委員；NCC委員人數不過七名之半、即四名，NCC委員會不得開會。

趙少康主張，NCC不應有廢除廣電媒體的權力，也不應干涉媒體的言論內容，違法者自有相關法律制裁處罰。NCC是政府機構卻又管制媒體，以換照造成媒體寒蟬效應，角色錯亂，乃戒嚴時期管制的思想產物，NCC組織法應以此原則修正。