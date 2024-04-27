NCC委員提名爭議多 洪孟楷建議520後由新閣揆提名

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員提名爭議多，國民黨立院黨團主張NCC委員席次採政黨比例。國民黨立委洪孟楷今天表示，NCC委員爭議不斷，應由新任閣揆提出人選，權宜之計是520新閣揆上任後再提名NCC。

洪孟楷表示，外傳NCC新委員名單有陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉、可能擔任主委的劉柏立，昨晚傳出民進黨內派系喬不攏，名單可能會再調整；洪孟楷認為，這幾位被提名人過去對媒體的輕蔑態度、偏頗的個人意識，明顯不足以擔任獨立運作的機關委員。

洪孟楷指出，提名NCC委員的權利是行政院長，但現在行政院長陳建仁待退狀態、準行政院長卓榮泰還沒上任，到底提名後誰該負責？與其現在報派眾說紛紜、試探風向，不如再稍待20天，由新任閣揆提出名單向立法院負責，這才是責任政治應有做法。

洪孟楷指出，根據NCC組織法，NCC委員的提名人選到職前三個月由行政院長提名送立法院通過決定，但過往常見不顧新聞自由、罔顧言論自由的委員決策。如今舊閣揆即將離開，雖然都是民進黨執政，但陳建仁提名的人選，到底是他的意思、還是新任閣揆卓榮泰的意思？或根本就是準總統賴清德或總統蔡英文背後的指示？充滿了人治色彩，其實非常不利於專業機關獨立運作。

洪孟楷表示，現在多位立委都提出組織法的修法版本，包括應該要以政黨比例成立委員會來專業審查，他本身也提出NCC委員提名應採政黨與行政院共同推薦方式，並透過政黨依所占立法院席次比例所組成的提名審查會進行審查，這樣才能依照最新民意決定適合且客觀超然的NCC委員。

洪孟楷認為，組織法需修正，NCC委員任期到後就應該卸任、未補齊NCC委員人數前，不得決定通過重大議案，以防止因為行政部門送出來的人選不合適，造成沒有辦法替換新的人選，而讓原有委員變成萬年委員的奇怪現象。唯有改變提名作業，把政治意識型態拿掉，才能讓國人對NCC恢復信任。