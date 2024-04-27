快訊

日本腸胃藥「正露丸」檢測報告造假30年！製藥商遭勒令停產

近日大地震都發生在半夜？ 氣象署喊「巧合」：不排除恐觸發這件事

統神遭神罰+2！這2個YouTube頻道也消失 生活類影片沒了「統粉最黑暗的一天」

立院此會期特長 許宇甄：黨團建議出國排在7月中後

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委許宇甄今表示，黨團幹部開會時已跟大家說，這個會期會特別長，配合黨團運作，請大家出國參訪行程要安排在7月中以後。

許宇甄指出，距離第一會期結束只剩下一個月，520新任行政院長就任，依「立法院職權行使法」規定，準閣揆卓榮泰要在兩周內到立法院進行施政報告並備質詢，推估總質詢時間大概需要4至5周，加上還有各類法案二三讀、2024度的國營事業單位預算案、通傳會（NCC）人事同意權審查，考試委員人事同意權審查，預計需要延會到7月中才能處理完。

許宇甄舉例，2016年政黨輪替，520新閣揆林全進行施政報告的時間，就是由時任立法院長蘇嘉全於5月3日邀集朝野黨團協商決定，蘇嘉全提出5月24、27、31日及6月3日四個時間供朝野決定，民進黨團總召柯建銘可能想戒菸，建議「禁菸節」（6月3日），但其他黨團有意見，最後經朝野決議定在5月31日。

許宇甄說明，為了因應施政報告並備質詢所需時程，蘇嘉全另於5月23日召集朝野黨團協商延會事宜。除了新任閣揆需要做施政報告，新任部會首長也要做業務報告，因此立法院需要延會才能處理。

許宇甄強調，本會期開會時間會拖很長，民進黨對NCC、考試委員提名人選一定要慎選，若是現在報派的爭議人選可以不用送來了，國民黨團不會同意。不要到了7月人選被否決後，才又要加開臨時會處理人事案，事前不溝通，還要像過去一樣蠻幹、硬闖，現在立法院三黨都沒過半，基於善意，事先提醒民進黨不要錯估形勢，以免浪費大家時間。

立法院 蘇嘉全 許宇甄

延伸閱讀

「拔管」張廖萬堅任教育部政次 藍委痛批：請強盜管老師

NCC主委傳內定 藍委許宇甄：爭議人士將建議黨團不同意

錯誤能源政策造成缺電危機 藍委許宇甄批國安危險邊緣

台電總經理請辭 許宇甄：該辭的是王美花、曾文生

相關新聞

郭崇倫會客室EP156｜眾院議長又遭逼宮、挺巴學運蔓延全美 政治風暴醞釀中

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）一改過去反對立場，20日主導通過延宕已久的援助烏克蘭法案，讓包裹法案一路挺進白宮，引發共和黨內極端保守派不滿，提出罷黜動議的喬治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）矢言要將他拉下台，一場政治風暴正在醞釀。

民進黨：藍白選擇性國會改革 錯誤立場非咆哮聲能掩蓋

民進黨今天表示，昨天的立法院院會，民進黨所提的兩案國會改革「反性騷擾條款」以及「反秘密會議洩密條款」皆被國民黨以多數暴力...

平安上學成奢求 AI內閣推「五打七安」能補校安漏洞？

好好的孩子，只是去上學，竟會要了命！去年新北某國中割頸案，引起家長高度恐慌，當時競選總統的賴清德，強調會積極落實社會安全網2.0，修改學生輔導法；卓榮泰組成的AI新內閣，也喊出「五打七安」，賴政府給的校安承諾，別又淪為口號？

用這3字入人於罪 游淑慧諷柯被查北士科是「業力引爆」

台北市議會組成9人調查小組，將調查柯文哲任內北士科地上權案，台北市議員游淑慧昨指柯前市府把「價值100元的高級水蜜桃，當...

立院此會期特長 許宇甄：黨團建議出國排在7月中後

國民黨立委許宇甄今表示，黨團幹部開會時已跟大家說，這個會期會特別長，配合黨團運作，請大家出國參訪行程要安排在7月中以後。

談台灣能源轉型 柯文哲：光電政策仍有疑慮

台灣民眾黨上午舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，民眾黨主席柯文哲及立委黃國昌一同出席，柯文哲表示，台灣現存的核一核二核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。