立院此會期特長 許宇甄：黨團建議出國排在7月中後
國民黨立委許宇甄今表示，黨團幹部開會時已跟大家說，這個會期會特別長，配合黨團運作，請大家出國參訪行程要安排在7月中以後。
許宇甄指出，距離第一會期結束只剩下一個月，520新任行政院長就任，依「立法院職權行使法」規定，準閣揆卓榮泰要在兩周內到立法院進行施政報告並備質詢，推估總質詢時間大概需要4至5周，加上還有各類法案二三讀、2024度的國營事業單位預算案、通傳會（NCC）人事同意權審查，考試委員人事同意權審查，預計需要延會到7月中才能處理完。
許宇甄舉例，2016年政黨輪替，520新閣揆林全進行施政報告的時間，就是由時任立法院長蘇嘉全於5月3日邀集朝野黨團協商決定，蘇嘉全提出5月24、27、31日及6月3日四個時間供朝野決定，民進黨團總召柯建銘可能想戒菸，建議「禁菸節」（6月3日），但其他黨團有意見，最後經朝野決議定在5月31日。
許宇甄說明，為了因應施政報告並備質詢所需時程，蘇嘉全另於5月23日召集朝野黨團協商延會事宜。除了新任閣揆需要做施政報告，新任部會首長也要做業務報告，因此立法院需要延會才能處理。
許宇甄強調，本會期開會時間會拖很長，民進黨對NCC、考試委員提名人選一定要慎選，若是現在報派的爭議人選可以不用送來了，國民黨團不會同意。不要到了7月人選被否決後，才又要加開臨時會處理人事案，事前不溝通，還要像過去一樣蠻幹、硬闖，現在立法院三黨都沒過半，基於善意，事先提醒民進黨不要錯估形勢，以免浪費大家時間。
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