挾黨部主委2年後選新北市長？ 蘇巧慧：提名權在黨中央

民進黨立委蘇巧慧被視為2026參選新北市長熱門人選，如今蘇巧慧同額競選新北市黨部主委，下一步備受關注。蘇巧慧今天接受廣播節目專訪表示，市長人選提名需取決2年後各種變化，況且提名權力在黨中央，現在唯一能做的，就是把事情做好。

民進黨新北市長部主委選舉僅蘇巧慧一人登記參選，蘇巧慧下一步被認為參選2026新北市長機會高，蘇巧慧今天接受廣播節目專訪表示，她一點都不這樣想，如果主委選舉是市長前哨戰，那也是黨的前哨戰，並非她個人。

蘇巧慧說，新北市是直轄市，市長跟議員提名由黨中央決定，決定人選過程會細部微調規則，任何人有機會把新北市贏回來，前提是讓新北市更好都支持。

新北市長期都由國民黨執政，是否想把新北市贏回來，蘇巧慧說，距離選舉還有２年，有許多天時、地利、人和等因素變化，她現在唯一要做的就是把事情做好，未來想要有更大發揮舞台，各行各業都要先把自己的工作做好，一直看遠方的東西不可能實現。