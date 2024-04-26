快訊

竟然發生在日本！台人北海道吃活體帝王蟹遭掉包 「1舉動」讓老闆啞口無言終認錯

閃電列車又出現了！ 專家：這種對流系統實在不像春雨

「脆」好綠但蔣萬安不怕 深入敵營的社群之戰有何布局？

綠營大老傳莊競程在勞動部或衛福部發揮所長？本人回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨前立委莊競程證實已回交通大學生醫工程研究所授課。圖／本報資料照片
民進黨前立委莊競程證實已回交通大學生醫工程研究所授課。圖／本報資料照片

總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣名單近日陸續公布，民進黨前立委莊競程連任失利，內閣人事陸續定案後，綠營大老傳出，具有台灣大學醫學工程學系博士背景的莊競程可能在勞動部或衛福部發揮所長。對此，莊競程今受訪時說，他尚未接到相關諮詢電話，未來他會繼續為台灣來打拚，目前休息、充電中，他也證實已回交通大學生醫工程研究所授課。

43歲的莊競程從小在北屯長大，勞工的兒子，取得台灣大學醫學工程學系博士學位，他形容自己是「台灣栽培的本土博士」，後任交通大學生醫工程研究所助理教授，專攻生醫光電工程。

莊競程38歲獲民進黨提名，投入上屆台中市立委選舉第5選區北屯、北區選舉，打敗國民黨提名的前立委沈智慧，本屆立委連任失利。

莊競程

延伸閱讀

圖表看時事／失聯移工人數居高不下！多從事營造、農業 1國籍占比過半

引進印度移工來台 立委共籲採直聘制

85萬人受惠！勞保年金給付一口氣調升8個年份 調幅創新高

立委質詢賴浩敏請辭時間 司法院證實秘書長吳三龍「說錯了」

相關新聞

稱訪陸化解兵凶戰危卻被罵 傅崐萁預告：重頭戲在周六

國民黨團總召傅崐萁今日將率若干國民黨立委，訪問中國大陸，但究竟何時出發，眾說紛紜。傅崐萁今早接受廣播專訪，傅崐萁語帶保留...

簡煥宗今宣布支持陳慧文選綠高市黨部主委 黃文益這麼說

民進黨高雄市黨部主委改選今天是登記最後一天，原本有意參選的新潮流市議員簡煥宗今早宣布不選主委，並表態支持個人身分參選的正...

綠營大老傳莊競程在勞動部或衛福部發揮所長？本人回應了

總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣名單近日陸續公布，民進黨前立委莊競程連任失利，內閣人事陸續定案後，綠營大老傳出...

賴清德520主視覺曝光 4色帶象徵自由、民主、自信、友善

總統當選人賴清德將在5月20日就職，第16任總統副總統就職典禮籌備會今天公布主視覺，以四個亮麗色帶，象徵自由、民主、自信...

新人事多走「中道」溫和派 數位部NCC能發揮專業掃陰霾？

內閣人事近來大致底定，在「天才IT大臣」唐鳳及備受爭議的陳耀祥之後，數位部長、NCC（國家通訊傳播委員會）主委職位，由黃彥男、劉柏立出線。兩人的共通點都是走溫和派，知情人士指出，「現在朝小野大，行政院在思考這兩個部會時，都做過考量」，人選上刻意選擇走「中道」，免得造成朝野對立、同時避免社會觀感不好。

民進黨高雄黨部主委改選登記 新潮流議員棄選表態支持陳慧文

民進黨高雄市黨部主委改選今天是登記最後一天，原本有意出馬角逐的新潮流議員簡煥宗，今天上午在臉書以「勇於承擔、勇敢放下」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。