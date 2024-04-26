綠營大老傳莊競程在勞動部或衛福部發揮所長？本人回應了
總統當選人賴清德將於5月20日就職，新內閣名單近日陸續公布，民進黨前立委莊競程連任失利，內閣人事陸續定案後，綠營大老傳出，具有台灣大學醫學工程學系博士背景的莊競程可能在勞動部或衛福部發揮所長。對此，莊競程今受訪時說，他尚未接到相關諮詢電話，未來他會繼續為台灣來打拚，目前休息、充電中，他也證實已回交通大學生醫工程研究所授課。
43歲的莊競程從小在北屯長大，勞工的兒子，取得台灣大學醫學工程學系博士學位，他形容自己是「台灣栽培的本土博士」，後任交通大學生醫工程研究所助理教授，專攻生醫光電工程。
莊競程38歲獲民進黨提名，投入上屆台中市立委選舉第5選區北屯、北區選舉，打敗國民黨提名的前立委沈智慧，本屆立委連任失利。
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