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強震曝危樓 綠委呼籲制定耐震補強專法

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
強震之後，中壢南園二路7層大樓判定紅單危樓，住戶已撤離，大樓開始補強施工（圖）。記者曾增勳／攝影
強震之後，中壢南園二路7層大樓判定紅單危樓，住戶已撤離，大樓開始補強施工（圖）。記者曾增勳／攝影

花蓮強震引發建築物傾倒，再掀全台對建築安全的關注，民進黨立委今舉行記者會，認為台灣老宅比例過半，但礙於法規等原因，導致屋主對耐震補強的意願不高，整體進度不彰，呼籲中央應制定耐震補強專法。

0403大地震以來，全台餘震不斷，各地發生多起建物受損災情，民進黨立委蘇巧慧，與綠委張宏陸、沈伯洋、吳沛憶今共同舉行「傾斜危樓不再現—制定建物耐震補強專法」記者會，要求中央應加速補強全台危老建物抗震，並制定專法，改善整體台灣建物安全。

蘇巧慧指出，過去行政院已提出許多救災、減災的方案，我國房屋的耐震度標準也有提升，但台灣屋齡30年以上的老宅高達52.6%，急需耐震補強的作業。

蘇巧慧表示，許多屋主擔心房屋一旦被列為「需要耐震補強」，就會導致房價下跌，或修繕過程影響房屋外觀等，使得一般屋主對於耐震補強的意願，就算政府有專案補助，但估計15層樓、一層兩戶的大樓建築需要耐震補強，一戶也得負擔8萬元的經費，費用不低。

她認為，訂定專法有助於加速房屋補強的進度，包括政府可以給予經過耐震補強的房屋標章，增加市場競爭力、提高建物補強補助成數，增加民眾耐震補強的意願，以及加速耐震經費核准的效率。

張宏陸點出，雖然政府現行已有建物補強的法規，但這些規範散落在各法律中。他強調，房屋補強執行率太低的原因之一，就在於法規太複雜，所以應該訂定專法，如明訂房屋強度分級標準，判斷建物補強的急迫性，以避免這次花蓮餘震震毀多棟建築的狀況再度發生。

吳沛憶則以台北市為例說，台北市政府雖有補助專案，但完成的件數相當少，主要就是因為自籌款比例太高、且限制僅能由管委會申請等法規限制，所以應由中央制定專法，提供法源依據，讓地方政府有統一規範。

建築 房屋 花蓮強震

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