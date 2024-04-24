朱立倫批憲政亂象多 520後藍黨團邀賴國情報告

不滿蔡英文總統提名的大法官部分廢死立場鮮明，以及新北市長侯友宜為舊案被監察院約詢。國民黨主席朱立倫今天呼籲民進黨主席、準總統賴清德，對此嚴正表態，不要想置身事外；並揚言520後立法院黨團將邀請賴清德赴立院國情報告，對憲政亂象表達態度。

朱立倫今在中常會發表談話指出，國民黨立院黨團在520後，將聯合所有的朋友，一起依照憲法規定，邀請新就任的總統到立法院來做國情報告，立即建立這樣的憲政慣例是國民黨一定要做的。

朱立倫說，必須讓賴清德充分展現對這些憲政亂象，他的態度是什麼？對兩岸關係和平穩定，他負責任的態度是什麼？各部會也一樣，能源政策、世界排碳、減碳的要求，環境部、行政院，或賴清德的態度是什麼？對於民眾要求的廢除巴氏量表，賴清德的態度是什麼？

朱立倫也提到，「財政收支劃分法」25年來至今未修，重中央、輕地方的現狀是不是要改變？這些每一項議題，都應該由賴清德做國是報告時提出看法，否則未來行政院或各部會莫衷一是、無法負責，如何展現出新的負責任的態度？國民黨智庫、黨部和所有的立委，都在全力做完善的準備。