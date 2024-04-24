侯友宜被約詢 朱立倫大罵監院：標準的東廠、鷹犬

監察院監委高涌誠、林郁容為調查1989年間世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，今約談新北市長侯友宜。國民黨主席朱立倫今天抨擊，這真正是標準的東廠、標準的鷹犬，相信全民不能接受。

朱立倫今在中常會發表談話指出，大家可以看到這些監察委員過去的名聲，如果這樣的東廠式作為、鷹犬式作為，針對35年前的個案，而且當時侯友宜只是基層的員警執行命令，想打擊侯友宜，這是一個民主國家對剛剛完成總統大選的在野黨總統候選人，可以有的作為嗎？

朱立倫批評，對於民眾想要知道的疫苗弊案、雞蛋弊案、光電弊案等種種弊案，有沒有發揮真正監察院的功能，卻是針對35年前世台會返台的事情來約詢，這真正是標準的東廠，標準的鷹犬。當立法院在野黨成為多數，民進黨無法掌控之後，就用御用的司法院、御用的監察院來行民進黨想完成的政治目的，未來的準總統賴清德，也是民進黨主席應該要負責任。