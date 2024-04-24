侯友宜施政報告提六大震災方案 紅黃單放寬都更門檻

新北市長侯友宜今天再度登上議會質詢台舉行施政報告，針對議員最關心的地震後續作為，侯友宜表示，除了動員技師公會展開危險建物評估、心理關懷，更針對這些紅黃單建物放寬都更門檻，包括降低同意門檻從90％降為80%，並以原容積1.5倍重建外，且畫定更新地區把送案門檻降為50%，加速地方重建。

0403花蓮地震，新北市也成為災區，新北市長侯友宜今天施政報告指出，這次地震新北市震度達到5強逼近6級，新北市目前紅單建物有6件 、黃單建物有15件，總計有297人輕重傷。

侯友宜說，市府也檢討現行都更專案計畫，修法擴大適用對象，納入紅單及黃單震損建物，針對停用的海砂屋及紅單建築，同意門檻由90%降低至80%，加速危險建物都更，以原容積1.5倍進行重建，讓住戶遠離危險居住環境。

另也將啟動劃定更新地區作業，將原本一般都市更新80％同意比率門檻降低至50％同意，盡早啟動都更重建作業。

而紅黃單房屋，將由市府稅捐處辦理房屋稅減免，其餘受災房屋將輔導民眾依房屋稅條例申請減免，並依災損情形從寬核定。

侯友宜說，市府也向內政部函報「0403地震災害災區劃定範圍」和轉行政院，申請貸款補貼、稅賦及健保費紓困，另外也針對災區訂定建築物拆除重建容積獎勵及重建費用補助措施；震後市府啟用企業訪視輔導媒合團，目前新北建物無法使用的公司行號有48家，希望能比照花蓮受災企業補助政策。

侯也說，已函請內政部比照「九二震災重建暫行條例」給各項協助，如原地原貌重建、化程序、容積獎勵、稅捐減免、融資優惠等。