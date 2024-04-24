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企業以宿舍為名買豪宅 林右昌指鑽漏洞：將修許可辦法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長林右昌赴立法院內政委員會備詢。記者黃婉婷／攝影
內政部長林右昌赴立法院內政委員會備詢。記者黃婉婷／攝影

平均地權條例去年7月上路，增訂私法人買賣住宅許可制，盼能杜絕炒房；民眾黨立委黃國昌今揭露，有企業以宿舍為名購買豪宅，質疑內政部為何核准。內政部長林右昌坦言，此舉是在「鑽漏洞」，非常不應該，目前正在修訂許可辦法，未來此情形將不予許可。

立法院內政委員會今審議113年度預算凍結書面報告案與國籍法部分條文修正草案，會上邀林右昌、國土管理署長吳欣修等人列席，進行書面報告並備詢。

黃國昌質詢指出，「平均地權條例」去年修正通過，目的是要實現居住正義、杜絕炒房，第79條之1中明定，私法人買賣住宅前應檢具使用計畫，再經內政部許可。子法「私法人買受供住宅使用房屋許可辦法」也於同年7月上路。

黃國昌續指，有許多公司購屋時以「宿舍」為名，員工人數卻只有1人，買的還全是豪宅，舉平安寰宇股份有限公司為例，其購買總價2.3億的1人宿舍，旭昌興企業有限股份公司更花5.6億購買6人宿舍，兩棟分別是台北市前10大豪宅西華富邦、文華苑。

「哪家公司福利這麼好？我要趕快丟履歷。」黃國昌批評，這是當初平均地權條例修法的意旨嗎？為何內政部會予以核准？政府放寬私法人買宿舍的例外是這樣用的嗎？要求內政部好好檢討，並將許可辦法修正方向寫成書面報告送交立法院。

林右昌說，這非常不應該，違反現行法令短期炒作的宗旨，當然要檢討，更坦言這些行為是在鑽漏洞，不應該發生。他說明，這些案例是平均地權條例上路初期核准，目前地政司正在修改辦法，現已不允許核定。有關後續修訂方向，內政部10天內將提出書面報告送交立法院。

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