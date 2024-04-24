美智庫籲賴清德調整廢核 蔣萬安：勿讓人民心聲變狗吠火車

美國能源政策專家麥吉利斯（Jordan Mcgillis）日前表示，台灣的經濟是由充滿活力的製造業所帶動，經不起電力不穩定帶來的衝擊，因此台灣的能源政策需要顛覆，而準總統賴清德正是能擔起這份任務的最合適之人。台北市長蔣萬安上午受訪也表示，新政府應該重視這課題，不要讓人民的心聲變成狗吠火車。

針對美國智庫學者呼籲賴清德檢討廢核政策，蔣萬安上午出席台灣人工智慧博覽會開幕典禮受訪指出，最重要的是，新的政府應該要能重視這個非常嚴重的課題，也就是整體的能源政策規畫，不要讓人民的心聲變成狗吠火車。

他說，大家也看到前一陣子桃園多處的停電，台北市東區也有停電，希望即將上任的新政府，能夠正視整體能源政策的規畫，拋開過去頭痛醫頭、腳痛醫腳的問題，擬定一個可長可久、長遠的計畫。