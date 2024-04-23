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出席憲法法庭辯論 人權會：廢除死刑保障生命權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
憲法法庭今天就死刑釋憲案進行言詞辯論。國家人權委員會以鑑定機關身分，由監委高涌誠代表出席憲法法庭。國家人權委員會今天表示，國家應廢除死刑以保障生命權與人性尊嚴，並修復犯罪創傷保護被害人正義。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭今天就死刑釋憲案進行言詞辯論。國家人權委員會以鑑定機關身分，由監委高涌誠代表出席憲法法庭。國家人權委員會今天表示，國家應廢除死刑以保障生命權與人性尊嚴，並修復犯罪創傷保護被害人正義。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭今天就死刑釋憲案進行言詞辯論。國家人權委員會以鑑定機關身分，由監委高涌誠代表出席憲法法庭。國家人權委員會今天表示，國家應廢除死刑以保障生命權與人性尊嚴，並修復犯罪創傷保護被害人正義。

人權會表示，高涌誠從國際人權公約觀點分析，並以監察院相關調查報告、英國非營利組織「死刑專案（The Death Penalty Project）」、英國牛津大學法學院Carolyn Hoyle教授、美國哥倫比亞大學法學院Jeffrey Fagan教授、立陶宛憲法法院前院長Dr. Dainius Žalimas教授等國際專家，特別提供人權會的支持意見為基礎，提供鑑定意見。

人權會鑑定意見指出，生命權是所有人權的基石，多項國際人權公約均將其視為不可剝奪的最高權利。基於對人權價值之堅持，台灣已將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院的判決也多有引用及參採相關國際人權規範。回顧2013年、2017年及2022年歷次兩公約國際審查的結論性意見與建議，政府應依國際人權公約廢除死刑，制定因應措施，修復犯罪傷害，進一步保障生命權。

高涌誠代表人權會出席時表示，監察院許多調查報告顯示，死刑案件從偵查到執行階段，有侵犯人權的事實，如刑求及不公平審判。以「王信福案」為例，關鍵證據不足，之於死刑之不可逆性，此等風險根本不應存在。

國際上大多數國家的實踐經驗已經顯示，死刑在刑事制度上似乎為被害人家屬帶來「替天行道」般的司法正義，實際上卻無助於犯罪過程的真相瞭解，也無法帶來更深層次的正義與補償需求，更無法有效預防類似悲劇的再次發生。立陶宛憲法法院前院長Dr. Dainius Žalimas教授提供人權會意見書也強調，該國憲法法院視憲法為保護生命的框架，隨社會進步而演化的「活憲法」，應認知生命權及人性尊嚴是憲法精神核心，不應受死刑侵犯。

對於聲請方代表律師詢問「死刑嚇阻作用」、「公政公約第六條意涵」等部分，高涌誠表示，基於人權會組織法所賦予職掌，人權會以國際人權公約為標準並與國際組織社群聯結，佐以國際學者專家研究，認為死刑並無嚇阻實證，依舉證責任分配，國家如無法對嚇阻作用提出公信力證明，即無法說明死刑合憲性。

人權會呼籲，廢除死刑已為人權保障的主流趨勢，並為國際法之強制規範，全球已有四分之三的國家廢除死刑，國家應尊重生命權及人性尊嚴，修復犯罪造成的創傷，保護期待正義的被害人家屬。人權會衷心希望每個人的權利及尊嚴都能獲得保障，讓台灣成為亞洲的人權標竿，並為人類進步作出貢獻。

人權 憲法法庭 死刑 高涌誠

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