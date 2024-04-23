藍委指「法庭之友」成「廢死之友」 時力批貼標籤抹黑

司法院今天就死刑是否合憲召開辯論庭，時代力量主席王婉諭批評，國民黨立委王鴻薇不分青紅皂白攻擊憲法法庭「法庭之友」制度，甚至抹黑參與團體替加害者說話、未替被害者發聲，說法錯誤百出、悖離事實。

王鴻薇今天質疑，憲法法庭的「法庭之友」制度是「廢死之友」，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，其中5位強調不需要思考配套也不可以用無期徒刑、不可假釋來替代死刑，這樣的意見比例與意見內容完全悖離現實人民想法。

王鴻薇指出，法庭之友制度的「法庭之友」是當事人以外的人民、機關或團體，即使只是情感上關注案件，也可以向憲法法庭聲請，經過同意後，主動提出專業意見或資料，供憲法法庭審判時參考。然而這次法庭之友名單，簡直可笑至極，裡面滿滿的都被廢死團體佔據，法庭之友的鑑定單位就是陳菊的監察院國家人權委員會。

王婉諭認為，王鴻薇為了政治操作而混淆是非，甚至操弄情緒，讓理性討論的空間被摧毀殆盡，這是最糟糕的政治人物。憲法法庭中所謂的「法庭之友」，根本就不是司法院指定的，任何機關團體、任何人，只要有想法都可以主動提出聲請，在憲法法庭上發表。

王婉諭指出，國民黨黨團也有報名參與這次的「法庭之友」，王鴻薇發文的目的不是對話與討論，只是透過貼標籤進行抹黑，獲取自己的政治利益，上一屆立法院修訂「犯罪被害人權益保障法」，這些團體就一直站在她身旁，「他們為被害者家屬做的，絕對比整天浪費時間噴政治口水上的你，還要多上許多。」