藍白支持度拉近 游盈隆：綠領先與賴清德就職效應有關

台灣民意基金會今天公布最新民調，在國內主要政黨支持度方面，民進黨獲32.9%支持度，國民黨19.2%則與民眾黨18.6%不相上下。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，整體而言國內政壇仍維持三分天下的政黨競爭結構，但民進黨持續擴大領先差距，這應和520賴清德就職效應有關。

台灣民意基金會上月所做的政黨支持度民調，民進黨31.4%，國民黨21.9%，民眾黨19.2%，時代力量2.3%，其他政黨合計1.2%，另有23.6%沒特別支持哪一個政黨，剩下0.4%的人則不知道、拒答。

游盈隆指出，與上月相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化，民進黨略升1.5個百分點，國民黨下滑2.7個百分點，民眾黨下滑0.6個百分點，時代力量略升0.7個百分點，達到3%，中性選民上升2個百分點。

游盈隆也說，在2024大選結束後的3個月，3個主要政黨支持度其實是有變化的。民進黨上升2.4個百分點，國民黨下滑6個百分點，民眾黨同時下滑3.9個百分點，各政黨的後續發展，也值得觀察。

該份民調由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是4月15至17日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話占70%，手機占30%。有效樣本1084人，市話755人，手機329人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。