大法官今辯論死刑是否合憲 王鴻薇：法庭之友淪廢死之友

大法官今天將就死刑是否合憲召開辯論庭。國民黨立委王鴻薇表示，法庭之友的鑑定單位為監察院國家人權委員會。法庭之友意見書有14個明確支持廢死，有5位強調不需要思考配套，到底是廢死之友還是法庭之友？反對廢死者僅國民黨立委翁曉玲。

王鴻薇說，今天是眾所矚目的死刑憲法辯論，死刑的存廢更是許多民眾關心的社會議題。根據中正大學犯罪研究中心於2022年的民意調查，87.8%的民眾反對廢除死刑。媒體最新民調指出，有超過7成的民眾不支持廢除死刑，更有8成5的民眾認為，現行法令對犯罪加害者過度保護，換言之現今社會大部分的民意就是反廢死。

王鴻薇表示，也許很多人不知道法庭之友制度：「法庭之友是當事人以外的人民、機關或團體，即使只是情感上關注案件，也可以向憲法法庭聲請，經過同意後，主動提出專業意見或資料，供憲法法庭審判時參考。」而法庭之友的鑑定單位，就是監察院長陳菊的監察院國家人權委員會。

王鴻薇批，這分名單，簡直可笑至極，裡面滿滿的都是廢死團體佔據，17份法庭之友意見書有14個明確支持廢死，這其中還有5位強調不需要思考配套也不可以用無期徒刑不可假釋來替代死刑，這樣的意見比例與意見內容完全悖離現實人民想法，實在讓人難以接受。

王鴻薇提到，法庭之友意見書的荒謬言論包括台灣廢除死刑推動聯盟表示：「死刑制度不可能有正當的目的」財團法人民間司法改革基金會:「反對死刑，同時反對用終身監禁不可假釋代替死刑。」徐育安、陳弘儒教授：「反對死刑，認為「毫無假釋機會的無期徒刑有違人性尊嚴之虞。」

王鴻薇說，當然其他類似的言論還有很多，這樣的想法與冷血的言論，完全背離常人可以接受的範疇，而這其中唯一明確反廢死的法庭之友，還是國民黨立委翁曉玲一人，這是哪門子的法庭之友？這簡直是廢死之友。

王鴻薇指出，死刑憲法辯論是全國人民關注的議題，本來就要凝聚相當共識，但司法院卻一再迴避正面面對民意，只會耍這樣的小手段逃避社會，連法庭之友意見書的都要關在象牙塔一意孤行，漠視人民的聲音，司法權顯然心證已成，根本不演了，也失去應有的公正性，而這樣的憲法法庭組成，更是相當令人失望。

王鴻薇強調，當憲法法庭幫加害者說話的人超過半數以上，請問又有誰來為受害者的人權說話？請司法院懸崖勒馬，不要讓這些法庭廢死之友，成為全民之敵，更不要把自我滿足的理想，建立在受害者的生命與痛苦之上。