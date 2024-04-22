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賴清德宣告淨零轉型五大策略 啟動第二次能源轉型

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
今天4月22日是「世界地球日」，總統當選人賴清德透過影片今天宣告上任後將推動的「淨零轉型五大策略」。圖／取自Youtube
今天4月22日是「世界地球日」，總統當選人賴清德透過影片今天宣告上任後將推動的「淨零轉型五大策略」。圖／取自Youtube

今天4月22日是「世界地球日」，總統當選人賴清德今天宣告上任後將推動的「淨零轉型五大策略」，包括啟動第二次能源轉型，加速地熱、氫能、升值能和海洋能等再生能源，推動數位與綠色的產業雙軸轉型，並形塑淨零永續的綠生活，政府將建立國際資訊顧問團、各產業技術服務團隊等，更將推動「不遺落任何人」的公正轉型。

由5% Design Action主辦的「地球解方2024永續設計行動年會」今天登場，賴清德以錄影方式公布上任後的淨零轉型五大策略，國發會主委龔明鑫、環境部政次等人出席。

賴清德表示，隨著世界各國提高對2050淨零轉型的重視，政府責任也日益增大。淨零轉型的任務迫在眉睫，唯有加快腳步、與時間賽跑，才能因應世界趨勢，同時強化台灣永續發展競爭力。

賴清德表示，這些年來，台灣打下良好基礎，擁有競爭優勢，若能善用ICT產業優勢以及金融業實力，面對氣候變遷挑戰時，就能夠彎道超車，成為國際新典範。

賴清德表示，年會聚焦八大主題，政府政策已在努力推動，也和他未來的國家藍圖不謀而合。他指出，2016年蔡政府上任後，以「非核、展綠、增氣、減煤」為目標，啟動首次能源轉型，將能源朝「去碳化」發展，目前風力發電、太陽光電就是最具體的成果。

賴清德表示，他上任後將積極推動淨零轉型五大策略，引領台灣邁向永續淨零。第一，他將啟動第二次能源轉型，建立智慧共享的綠能戰略，包括加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源開發，將台灣綠能運用極大化，同時透過碳捕捉、碳封存手段，加快減碳速度，建立低碳、安全、智慧、共享的能源新結構。

第二，他將推動數位與綠色產業的雙軸轉型，也就是以智慧與淨零科技雙軸帶動產業發展，成立淨零創新科技平台，建構智慧能源、推動綠色製造，擴大循環經濟；也將建立本土綠色金融，完善碳排放資訊揭露、強化永續金融業務，並透過碳定價與市場機制，加速產業低碳轉型。

第三，形塑淨零永續綠生活，透過零浪費低碳飲食、友善環境綠時尚、節能綠建築、低碳運輸網路等方式，以服務取代購買，經由全民對話溝通，落實低碳生活。

第四，政府會作為淨零轉型最強而有力的後盾，具體作法包括建立國際資訊顧問團、建立各產業技術服務團隊、數位服務平台，以及定期公布淨零相關行動指引，協助產業進行低碳轉型，降低對產業衝擊。

第五，更重要的是，他是推動「不遺落任何人」的公正轉型，面對淨零轉型，台灣各行各業，必然有相對需要的產業、個人，政府一定要全部都照顧到，不能遺落任何產業、任何一間公司、任何人。

賴清德指出，根據凱度集團洞察報告，雖然有84%消費者嚮往永續生活，卻只有27%的人積極改變行為。如何以更創新的方法、更具人性的制度設計，努力縮減價值與行動的落差，讓民眾在常生活中，不用付出太多代價，就能輕易落實永續生活，這是政府必須積極努力的目標，也期許台灣在追求淨零永續的道路上，引領亞洲、接軌世界，展現對永續發展實際行動和堅定的承諾。

賴清德表示，這場年會「為地球找解方、為永續找方法」，他期許能集思廣益，串連科技、商業、政策、公民參與、設計領域跨界合作，一起為老問題找新方法、為新問題找好方法，看見創新機會、提出解決方案、創造永續未來。

綠色 賴清德

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