ICERD國家報告首次國際審查 陳建仁：我推動人權不遺餘力

行政院2020年核定推動聯合國重要公約「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD），首次國家報告國際審查會議今天登場，行政院長陳建仁主持開幕式，他致詞說，台灣推動人權保障不遺餘力，2020年成立監察院國家人權委員會、2022年設立行政院人權及轉型正義處，且台灣還是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家，「我們雖然不是聯合國會員國，但對人權的重視不亞於任何國家，因此採自主承諾與實踐，邀請國際審查委員來台審查國家報告」。

內政部移民署負責主辦的首次國家報告國際審查會議，一連五天在公務人力發展學院福華國際文教會館前瞻廳進行，今天開幕式包括行政院長陳建仁、政務委員羅秉成、監察院國家人權委員會主委陳菊、內政部長林右昌、移民署長鐘景琨、立法委員羅美玲等人都到場。

陳建仁說，歡迎4位遠道而來的Nowak主席、Noonan教授、Ko教授以及Lightfoot教授，我國自2009年通過兩公約施行法，到今年已是第15年，這段期間，聯合國9大核心人權公約有5部人權公約完成國內法化，而「ICERD」是我國唯一一部退出聯合國以前，就完成簽署、批准及存放手續的公約，因此，共有6部國際人權公約對我國產生效力，其他3部公約的國內法化工作也在逐步推行。

林右昌說，行政院2020年核定「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）推動計畫，內政部各部會都在努力，從編寫教材、教育訓練到完成國家報告撰寫，也感謝外聘委員的指導和民間團體的回饋，人權工作並非一蹴可幾，追求平等無歧視是大家共同努力的目標。