快訊

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

國家警報響大雷雨來了！宜蘭、花蓮下到4點 山區暴雨警戒

ICERD國家報告首次國際審查 陳建仁：我推動人權不遺餘力

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議開幕典禮致詞。圖／移民署提供
內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議開幕典禮致詞。圖／移民署提供

行政院2020年核定推動聯合國重要公約「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD），首次國家報告國際審查會議今天登場，行政院長陳建仁主持開幕式，他致詞說，台灣推動人權保障不遺餘力，2020年成立監察院國家人權委員會、2022年設立行政院人權及轉型正義處，且台灣還是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家，「我們雖然不是聯合國會員國，但對人權的重視不亞於任何國家，因此採自主承諾與實踐，邀請國際審查委員來台審查國家報告」。

內政部移民署負責主辦的首次國家報告國際審查會議，一連五天在公務人力發展學院福華國際文教會館前瞻廳進行，今天開幕式包括行政院長陳建仁、政務委員羅秉成、監察院國家人權委員會主委陳菊、內政部長林右昌、移民署長鐘景琨、立法委員羅美玲等人都到場。

陳建仁說，歡迎4位遠道而來的Nowak主席、Noonan教授、Ko教授以及Lightfoot教授，我國自2009年通過兩公約施行法，到今年已是第15年，這段期間，聯合國9大核心人權公約有5部人權公約完成國內法化，而「ICERD」是我國唯一一部退出聯合國以前，就完成簽署、批准及存放手續的公約，因此，共有6部國際人權公約對我國產生效力，其他3部公約的國內法化工作也在逐步推行。

林右昌說，行政院2020年核定「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）推動計畫，內政部各部會都在努力，從編寫教材、教育訓練到完成國家報告撰寫，也感謝外聘委員的指導和民間團體的回饋，人權工作並非一蹴可幾，追求平等無歧視是大家共同努力的目標。

陳菊說，國家人權委員會非常樂意看到，台灣負起國家保障人權的國際義務，很積極依照「ICERD」做全面的檢視並發表第一次報告，台灣經歷很多殖民統治，包括戒嚴，還有打壓原住民族，還有隨著台灣發展來台的新住民，他們的弱勢環境，現在又有來自大陸、香港、西藏，怎麼促進台灣各族群達到人人平等的人權保障，是台灣當前重要的國家目標。

內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議，今天在公務人力發展中心舉行，行政院長陳健仁（前排右5）、國家人權委員會主任委員陳菊（前排右4）、行政院政務次長羅秉成（前排右3）、內政部長林右昌（前排右2）、移民署長鐘景琨（前排右1）、國際審查委員Manfred Nowak等4名（前排左1至左4），以及聖文森大使柏安卓等7國駐台代表。圖／移民署提供
內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議，今天在公務人力發展中心舉行，行政院長陳健仁（前排右5）、國家人權委員會主任委員陳菊（前排右4）、行政院政務次長羅秉成（前排右3）、內政部長林右昌（前排右2）、移民署長鐘景琨（前排右1）、國際審查委員Manfred Nowak等4名（前排左1至左4），以及聖文森大使柏安卓等7國駐台代表。圖／移民署提供
內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議開幕典禮致詞。圖／移民署提供
內政部部長林右昌出席「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD）首次國家報告國際審查會議開幕典禮致詞。圖／移民署提供

人權 聯合國 行政院

延伸閱讀

ICERD國家報告國際審查 陳建仁：重要里程碑

好天氣沒了！今起兩波鋒面接力「注意大雨」 陳建仁：要求部會因應

蕭美琴回國遭爆「帶私酒」 陳建仁稱：假訊息 大家都照規定

死刑釋憲案明開庭 陳建仁：五權分立下應給司法院最高尊重

相關新聞

波音787飛安全球延燒 立委要求政府向聯合報道歉

聯合報2022年4月28日報導《美強銷我24架波音787》，遭總統府譴責破壞台美情誼，然而近期波音787飛安頻傳，波音7...

蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

準副總統蕭美琴近日「23瓶私酒免查」風波延燒，儘管外交部與財政部回應，一切依照規定辦理，仍有不少質疑聲浪。媒體人黃揚明也揪出貓膩，認為蕭美琴應該解釋清楚，為何要把這麼多酒運回來。

ICERD國家報告首次國際審查 陳建仁：我推動人權不遺餘力

行政院2020年核定推動聯合國重要公約「消除一切形式種族歧視國際公約」(ICERD），首次國家報告國際審查會議今天登場，...

綠高市主委「湧菊大戰」 湧言會結盟正國會PK菊系 陳其邁態度關鍵

民進黨高市黨部主委領表登記今天登場，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗參選，湧言會議員黃文益與正國會結盟挑戰新潮...

藍委批監察院自甘淪「東廠2.0」 翻箱倒櫃查侯友宜

監委高涌誠與林郁容調查35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，24日將約詢新北市長侯友宜。國民黨立委李彥秀今...

拿35年前舊案政治追殺侯友宜？ 監察院稱為還原真相

監察委員高涌誠、林郁容近日將約詢新北市長侯友宜，調查1989年時發生的世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境案，國民黨痛批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。