監察院要調查候友宜35年前舊案 洪孟楷痛批政治追殺

新北市長侯友宜近日收到監察院約詢通知，監委高涌誠與林郁容要求侯24日至監察院接受一個35年前舊案調查。國民黨立委洪孟楷痛批，監察院現在是要在5月20日總統當選人賴清德上任前立戰功？求表現？竟然翻出35年前舊案，只因為侯友宜在2024年與賴清德競選總統，根本是政治追殺。

洪孟楷說，侯友宜是2024年國民黨總統候選人，監察院要調查的案子是世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，時間是1989年，當時還有數名立委根本沒誕生，總統都尚未直選，侯友宜也只是中山分局組長。

洪孟楷表示，監委不追查當時下命令的高層，不查相關人員，卻是要約談侯友宜，究竟所為何來？這就是一場政治追殺，真的有必要做到這樣子嗎？

洪孟楷指出，民進黨政府有必要做到讓國人認為只要大家政治立場不同，即便天涯海角抑或人事已非的情況下，都要特別把舊案拉出來？

洪孟楷說，國民黨團強力譴責，監委做法完全不符合比例原則，侯友宜究竟是何處惹塵埃？只因為跟賴清德競選總統嗎？所以才要政治追殺。

另外，有媒體詢問國民黨立法院黨團總召傅崐萁準備率團至大陸訪問一事。洪孟楷回應，民進黨無法讓兩岸溝通，還要持續抹紅，根本是站著說話不腰疼，自己做不到，還要別人別去做。別人要做，就指指點點，如果傅崐萁能帶回對台灣人有利的紅利，還不是執政黨獲利？至於行程是傅崐萁安排，還是要由傅崐萁說明。