陳時中傳新任政委 藍白都指政治任命爭議大

準總統賴清德的新內閣人事布局備受關注，今天傳出衛福部前部長陳時中將接任行政院政務委員。國民黨立委洪孟楷質疑，陳時中的政治性格強烈，不知是賴清德是想論功行賞，還是對準衛福部長邱泰源不夠信任，要讓陳時中擔任地下部長？民眾黨立委陳昭姿也說，從陳時中擔任衛福部長的表現，看不出他善於溝通。

洪孟楷指出，疫情期間和台北市長選舉，國人對陳時中評價已經確認，尤其陳時中政治性格強烈，能否發揮溝通部會的功能，他持悲觀態度，這項政治任命也與賴清德所謂的民主大聯盟顯有不符，更看出是小圈圈找人的陋習。

國民黨立委林倩綺表示，恭喜陳時中成功與準總統賴清德、凖閣揆卓榮泰「人與人連結」，此次的任命對是否為賴、卓兩人對陳時中的表現及能力的認可，希望不是政治任命、酬庸與派系交換。尤其陳時中擔任衛福部長5年，中央流行疫情指揮中心指揮官2年，爭議不斷，陳時中的表現如何，相信大家有目共睹。

國民黨立委王育敏表示，目前尚未得知陳時中將負責督導哪些部會，如果是要取代現任政委林萬億的分工，其在社福領域的專業應該不如林萬億，陳時中過去擔任衛福部長期間，也比較沒有看到這方面的著墨；但若要論跨部會協調，陳的身段柔軟，還算可以。

陳昭姿表示，政務委員最重要的工作是跨部會協調，協助不同部會進行橫向溝通，但從陳時中過去擔任衛福部長時的表現，看不出他是善於溝通的官員，尤其是BNT、高端疫苗的採購爭議，至今都還沒向社會大眾交代，「如果連最基本的公開透明、與人民的溝通都做不到，恐怕難以勝任政委的工作。」

陳昭姿也說，過去蔡英文政府的人事安排，最為人詬病的就是「敗選的人反而步步高升」，這種具有爭議性的人事安排，難道還要「蔡規賴隨」，請準總統賴清德三思，少數政府的官員，可不像完全執政時期那麼好混。

國民黨立委鄭正鈐表示，社會大眾對陳時中在過去擔任衛福部長時，已經有所公評，也都心裡有數，賴清德要如何用陳時中，大家都在看，等到內閣名單時，相信會有更多評論。