快訊

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

首例！全聯公司違反併購大潤發結合承諾 公平會重罰2000萬元

陳時中傳新任政委 藍白都指政治任命爭議大

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統（中）在擔任民進黨主席時提名時任醫師公會全聯會理事長邱泰源（右）擔任不分區立委，邱泰源因此被視為「英系」，前衛福部長陳時中辭去部長，投入2022年台北市長選舉時獲「英系」力挺，目前更是「小英之友會」全國總會榮譽總會長。記者許正宏／攝影
蔡英文總統（中）在擔任民進黨主席時提名時任醫師公會全聯會理事長邱泰源（右）擔任不分區立委，邱泰源因此被視為「英系」，前衛福部長陳時中辭去部長，投入2022年台北市長選舉時獲「英系」力挺，目前更是「小英之友會」全國總會榮譽總會長。記者許正宏／攝影

準總統賴清德的新內閣人事布局備受關注，今天傳出衛福部前部長陳時中將接任行政院政務委員。國民黨立委洪孟楷質疑，陳時中的政治性格強烈，不知是賴清德是想論功行賞，還是對準衛福部長邱泰源不夠信任，要讓陳時中擔任地下部長？民眾黨立委陳昭姿也說，從陳時中擔任衛福部長的表現，看不出他善於溝通。

洪孟楷指出，疫情期間和台北市長選舉，國人對陳時中評價已經確認，尤其陳時中政治性格強烈，能否發揮溝通部會的功能，他持悲觀態度，這項政治任命也與賴清德所謂的民主大聯盟顯有不符，更看出是小圈圈找人的陋習。

國民黨立委林倩綺表示，恭喜陳時中成功與準總統賴清德、凖閣揆卓榮泰「人與人連結」，此次的任命對是否為賴、卓兩人對陳時中的表現及能力的認可，希望不是政治任命、酬庸與派系交換。尤其陳時中擔任衛福部長5年，中央流行疫情指揮中心指揮官2年，爭議不斷，陳時中的表現如何，相信大家有目共睹。

國民黨立委王育敏表示，目前尚未得知陳時中將負責督導哪些部會，如果是要取代現任政委林萬億的分工，其在社福領域的專業應該不如林萬億，陳時中過去擔任衛福部長期間，也比較沒有看到這方面的著墨；但若要論跨部會協調，陳的身段柔軟，還算可以。

陳昭姿表示，政務委員最重要的工作是跨部會協調，協助不同部會進行橫向溝通，但從陳時中過去擔任衛福部長時的表現，看不出他是善於溝通的官員，尤其是BNT、高端疫苗的採購爭議，至今都還沒向社會大眾交代，「如果連最基本的公開透明、與人民的溝通都做不到，恐怕難以勝任政委的工作。」

陳昭姿也說，過去蔡英文政府的人事安排，最為人詬病的就是「敗選的人反而步步高升」，這種具有爭議性的人事安排，難道還要「蔡規賴隨」，請準總統賴清德三思，少數政府的官員，可不像完全執政時期那麼好混。

國民黨立委鄭正鈐表示，社會大眾對陳時中在過去擔任衛福部長時，已經有所公評，也都心裡有數，賴清德要如何用陳時中，大家都在看，等到內閣名單時，相信會有更多評論。

衛福部 賴清德 陳時中

延伸閱讀

勞團五一上街 籲準總統賴清德兌現選前承諾讓台灣擺脫過勞之島

賴內閣兩岸人事布局釋善意？ 學者讚「他」是關鍵：有助溝通

賴清德盼打造「悠然過日子的地方」 葉元之：別只動嘴巴

民進黨青年論壇談六議題 賴清德：打造做夢、幹活、悠然過日好地方

相關新聞

綠高市主委「湧菊大戰」 湧言會結盟正國會PK菊系 陳其邁態度關鍵

民進黨高市黨部主委領表登記今天登場，高雄市前市長陳菊嫡系子弟兵、新系議員簡煥宗參選，湧言會議員黃文益與正國會結盟挑戰新潮...

監委翻35年舊帳 侯友宜後天坦然赴約 藍議員批：拿明朝劍斬清朝官

新北市長侯友宜近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠、林郁容將調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜...

黨產會未認定智庫是附隨組織？國民黨：建物封條仍在

國民黨智庫「國政基金會」裁員，黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。不當黨產委員會主委林峯正今表示，這是錯誤的資訊，黨產會並未...

蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

準副總統蕭美琴近日「23瓶私酒免查」風波延燒，儘管外交部與財政部回應，一切依照規定辦理，仍有不少質疑聲浪。媒體人黃揚明也揪出貓膩，認為蕭美琴應該解釋清楚，為何要把這麼多酒運回來。

蕭美琴回國遭爆「帶私酒」 陳建仁稱：假訊息 大家都照規定

前駐美代表、副總統當選人蕭美琴遭爆料，自美國運送23支私酒回台，並透過外交部要求財政部關務署免私酒查驗，行政院長陳建仁說...

監委高涌誠翻舊帳約詢侯友宜 藍議員：高涌誠劣跡斑斑、紀錄不良

520就職在即，監委高涌誠、林郁容調查35年前世台會總幹事羅益世驅逐出境案，約詢時任北市中山分局刑事組長的侯友宜，引發政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。