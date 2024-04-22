蕭美琴運回23瓶私酒風波 黃揚明揪出不合理：兩部門拍馬屁？

準副總統蕭美琴近日「23瓶私酒免查」風波延燒，儘管外交部與財政部回應，一切依照規定辦理，仍有不少質疑聲浪。媒體人黃揚明也揪出「隱情」，認為蕭美琴應該解釋清楚，為何要把這麼多酒運回來。

蕭美琴日前遭爆透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗，且外交部及財政部皆協助辦理。對此，外交部表示，駐外人員任滿調回國內，攜帶自用物品，包括自用酒品，都是依照規定辦理。而財政部也強調，經審核符合相關規定，乃依法同意免取具菸酒進口業許可執照並免辦理進口酒類衛生查驗。

對此，黃揚明在節目《決戰關鍵》表示，外交部發函給財政部，以及財政部回函給外交部，日期都是3月15日，這就是貓膩，「一般這種案件，不會那麼快處理，因為是準副總統的東西，所以處理得很快」。黃揚明也說，從這個點來看，很多人懷疑，如果日期沒有造假，那外交部或是財政部拍馬屁的功夫還滿強的。

另外，黃揚明指出，一般人了不起就是1公升的免稅酒，如果再超過，就要報稅，且最多只能再多報5公升，也就是加起來6公升，但蕭美琴23瓶酒是15.1公升，這已經是一個小型酒行進口的量，「蕭美琴過去評價都很正面，她應該解釋清楚，為什麼要把這麼多酒運回來，是因為有她的目的嗎？還是只是想要享受特權？」

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