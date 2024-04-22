新聞眼／賴清德裝文青 能解硬問題？

如果你是一名正準備踏入職場的社會新鮮人，聽完昨天民進黨舉辦的「青年論壇」成果發表會，搭配準總統賴清德引用作家葉石濤的文字，可能會以為未來生活一片光明。然而，用幾項數字，即可將賴清德的「文青式」語言打回原形。

受通膨衝擊，台灣去年實質總薪資是七年以來首度負成長。青年平均薪資雖然有所提高，來到三點四萬元，但主計總處公布二○二一年平均每人月消費也來到新高，全台平均為二萬三五一三元，而台北市則高達三萬二三○五元。換言之，假如從外地到台北市工作，幾乎存不到錢，也買不起房。

撇開全台居高不下的房價不說，當股市上漲之際，有錢人錢滾錢變得更富有，而沒有背景、領死薪水的年輕族群，則注定得勒緊褲腰帶。當今的年輕人踏出校門，面對的不僅是一個變化多端的現代社會，更是一個貧富不均的M型化社會。

葉石濤用「作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方」來形容台南，有其文學家的情懷。但政治人物必須解決人民實際的困難與問題，適合台南的描述，未必合用於全國，更別提是硬生生套用；也難怪有網友諷刺地回應，「我把『幹活』看成『幹話』」。

賴清德對未來的形容很美，並試圖說服大家，然而，在歲月靜好的表象之下，國家更須正視青年的危機感。

若非青年的處境艱困，民進黨何須舉辦「青年論壇」？年輕人的挑戰是巨大的、憂慮是真實的，絕對不是小說中的一句文字，可以輕描淡寫地帶過，亦不容國家領導人有絲毫僥倖。更何況，漸失改革形象的民進黨政府，對於青年就業、薪資、居住的硬問題，還看不到一個完整的解答。