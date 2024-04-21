被汙名化？九二共識說不清楚 學者籲納入國民黨黨章

「國民黨近年想更本土化，可惜宣傳機器未跟上時代，導致九二共識被汙名化，應將九二共識寫入黨章，並以更簡明方式宣傳！」針對近日馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，黨內有人不敢提九二共識，學者黃奎博受訪時如此建議。但學者陳俐甫直言，國民黨地方派系希望贏得地方選舉，且藍不願打臉習近平的說法，讓民進黨有了發揮空間。

蕭旭岑近日接受台灣醒報專訪時指出，「可惜國民黨自己也沒有說清楚自己的『九二共識』到底是什麼，就被民進黨操作成等同『一國兩制』，國民黨沒有話語權，然後又東怕西怕、說不清楚，其實相當可惜。」

本土化、宣傳沒跟上

對此，黃奎博受訪時說，九二共識之所以出問題，主要在於民進黨將九二共識視為貶損或葬送「台灣主權」的政治架構，而且乾脆將話語權送給中共當局，認為九二共識之中，所指的中國就是中華人民共和國，而且還額外加碼把「九二共識」和「一國兩制」畫上等號，這是兩岸之間從未見過的九二共識定義。

黃奎博表示，國民黨因為對於「不夠本土化」這一塊感到力有未逮，所以有些從政黨員不太敢為以中華民國憲法、「一中各表」作為基礎的九二共識大力背書。另外，整個政黨的論述與文宣反制因黨主席頻頻換人而呈現「偶爾強、常常弱」的狀況，且宣傳機器與動能並未在新媒體崛起時跟上潮流，導致宣傳呈現力有未逮之勢。

應更簡化九二共識

「九二共識需要時間，才能將兩岸當時求同存異、各自表述的情況講清楚。」黃奎博批評，但民進黨漠視憲法，堅守「一中一台」或使用「中華民國台灣」，而且將「中國」的詮釋權送給中華人民共和國，刻意不提中華民國一百多年的歷史以及台澎金馬主權的來源，民眾又不好理解其中脈絡，才讓民進黨在去脈絡化、台灣vs.中國的二分法上佔很大優勢。

黃奎博認為，國民黨應將九二共識的認定寫入黨綱，對九二共識的詮釋有所幫助。他還建議，國民黨還應該將符合中華民國憲法、當時「一中各表」的九二共識，以更簡潔的語言和文字，呈現出其符合憲法與過去兩岸政治默契的關鍵點，並以主要外語向國際宣說。

另外，國民黨的主要政治人物也應該從愛中華民國、保護台澎金馬安全穩定的角度，捍衛九二共識的認定與解釋，不宜讓話語權被其他政黨（尤其是民進黨和中共）奪走。

九二共識是票房毒藥？

但真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時說，國民黨在中央選舉的選票低於地方選舉席次，而地方諸侯的發言權很大，且對於九二共識沒有那麼在意，加上國民黨已經變成「選舉式政黨」，九二共識目前僅限於知識藍關心下，與其多一事不如少一事，即使真的將九二共識列入黨綱，地方派系也不見得會在乎。

「民進黨都開始檢討台獨黨綱了，若九二共識重回國民黨，還會受多少人歡迎？」陳俐甫認為，中國的詮釋也讓九二共識變成票房毒藥，中國國家主席習近平已將九二共識等同於一國兩制，國民黨又不敢反對習近平，且擔心地方選舉輸、被民眾黨的柯文哲取代下，對九二共識沒有那麼在意。

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