停電政治學 綠側翼酸張善政 桃市府一句話扣殺：有綠營政治人物附和？

桃園市從4月16日以來連5天8度停電，影響近3萬戶，綠營側翼粉專刻意帶風向，打算把停電、缺水問題怪罪到桃園市長張善政身上。桃園市府今天反擊，部分粉專把無預警停電怪罪給地方政府，至今沒有任何綠營政治人物附和，就可知有多荒謬；經濟部作為中央電力主管機關，有責任提出穩定的用電環境與能源政策。

桃園近日停電宛如家常便飯，4月16日下午1時起，大園區、中壢區、龜山區、桃園區陸續停電，影響1萬6181戶；隔日晚間，平鎮區停電3094戶；18日清晨7時起，桃園區、龍潭區再停1萬154戶；昨上午10時35分，新屋區停991戶，5天影響近3萬戶，民眾苦不堪言。

台電成為眾矢之的，卻有特定粉專將矛頭指向張善政。民進黨桃園市前議員王浩宇創辦的「我是中壢人」粉專有48萬人追蹤，粉專發文「選對的人」，並標示一個閃電符號，諷刺意味明顯；2萬人追蹤的「惡搜Assault」則發文，大酸「桃園又停電，桃園好善正」，帶風向引發網友正反議論。

事實上，經濟部是全國水、電主管機關，宣布調漲電價的正是經濟部，台電屬於國營事業，是電力的壟斷性供應者，因此，桃園停電，道歉的首長是經濟部長王美花；準閣揆卓榮泰日前公布財經內閣名單時也說，準經濟部長郭智輝及所有閣員應以穩定供電為第一要務。

桃園市新聞處長羅楚東今天反擊表示，特定粉專有顯著政治立場，市府都尊重，但若長期以抹黑、反串方式帶風向、罔顧民意，只為打擊張善政與桃市府，即便賺取一時的聲量，但這種拋棄理性、一味製造對立的做法，絕不為社會大眾所認同。

羅楚東說，部分粉專把無預警停電怪罪給地方政府，至今甚至沒有任何綠營政治人物附和，就可知有多麼荒謬；最近在桃園發生多起無預警停電事件，對市民生活與在地產業確實有負面影響，經濟部作為電力主管機關，有責任提出穩定的用電環境與能源政策。

國民黨桃園市議員凌濤說，過去2年，高雄曾多次大停電，高雄市長陳其邁不僅指責台電犯下「低級錯誤」要求賠償，甚至公開要求2位台電副總到高市府說明，陳其邁可說是把台電往死裡打，對經濟部不敢多說一個字，對照張善政此次表達，「不是一個台電總經理可以解決的問題，也不該只讓台電承擔」的高度，誰才是真正關心能源政策，顯而易見。

國民黨議員梁為超表示，過去8年執政黨能源政策錯誤，不僅供電不穩，2025非核家園也難達標，民進黨側翼粉專卻還為錯誤能源政策護航，這樣對嗎？同黨議員徐玉樹說，執政黨稱2025非核家園不缺電，結果現在還沒夏天就停電，夏天缺電會更嚴重，準總統賴清德520上任須重新修正。

民進黨市議員彭俊豪指出，桃園連續停電不正常，台電確實需要完整調查說明，不過網路粉專是開放性社群，不同意見各自表述，民眾當參考就好。