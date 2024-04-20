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羅森伯格：歡迎賴清德維持現狀承諾 相信有好合作

中央社／ 華盛頓19日專電

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格今天指出，台灣大選後，她已兩度與總統當選人賴清德會晤，談得很愉快，相信會有很好的合作關係。對於賴清德承諾維持台海現狀，美方非常歡迎。

位於美國賓州的智庫「外交政策研究所」（ForeignPolicy Research Institute）亞洲計畫主任貝克利（Michael Beckley）今天透過視訊訪問羅森伯格（Laura Rosenberger），紀念「台灣關係法」立法45週年。

羅森伯格4月初才訪問台灣，拜會總統蔡英文、賴清德、立法院長韓國瑜、及民眾黨主席柯文哲等人。她在台灣1月大選後也訪台，祝賀台灣完成民主選舉。

被問到台灣選後新政局，羅森伯格說，美國在台灣選舉期間與每位候選人都建立良好關係，不管誰當選都能持續合作。台灣選舉由台灣民眾決定，美國不會選邊。

羅森伯格指出，台灣大選後她兩度訪台，與賴清德及他的團隊會晤，確認雙方能穩固地持續推動合作。她說，「我們與他談得很愉快，他很清楚政策優先順序，包括他對維持現狀的承諾，我們當然非常歡迎」。

羅森伯格也說，她與韓國瑜會面後，韓國瑜公開表示，跨黨派立委對國防、外交優先事項均有共識。她認為，這是非常重要的聲明。正如美國對美、台關係的支持是跨黨派的，這在台灣也非常重要，美國會繼續在這方面努力。

1979年美國與中華民國斷交，美國國會通過台灣關係法，規範雙方關係的維繫與推展。時任美國總統卡特（Jimmy Carter）同年4月10日簽署生效，效力回溯至當年1月1日。這部法律被視為雙方關係的基石。

羅森伯格說，台灣關係法提供美、台發展一切關係的基礎，並建立持續擴展、深化關係的架構。她一再回顧國會紀錄和當時立法的辯論過程，認為這部法律非常有遠見。

她舉例指出，台灣關係法除提供台灣自衛能力的承諾，也提到維持美國能力，以抵抗任何用武力或其他方式對台灣的脅迫。這對台灣是非常重要的承諾，美國也持續與區域夥伴強化印太地區的嚇阻能力，以維持台海和平穩定。台灣關係法也提到，區域和平穩定不只符合美國政治、安全、與經濟利益，也是國際關切的議題。

台灣關係法 美國在台協會 賴清德 韓國瑜

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