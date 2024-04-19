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賴清德接見科索沃訪團 盼壯大世界民主陣營力量

中央社／ 台北19日電
副總統賴清德（前右）19日在總統府接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，與科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）（前左）握手致意，歡迎他們來訪台灣。中央社
副總統賴清德（前右）19日在總統府接見科索沃跨黨派國會議員訪問團，與科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）（前左）握手致意，歡迎他們來訪台灣。中央社

副總統賴清德今天接見科索沃跨黨派國會議員訪問團致詞表示，台灣與科索沃同處捍衛自由的最前線，堅信民主、自由、人權共同價值，未來將透過更多元的交流與合作，共創兩國繁榮發展及增進人民福祉，壯大世界民主陣營的力量。

賴副總統下午在總統府接見由科索沃前總理霍蒂（Avdullah Hoti）所率領跨黨派國會議員及企業代表訪團，表達熱烈歡迎，也感謝科國總統奧斯曼妮（Vjosa Osmani）以及國會友台小組，在第一時間對台灣0403地震的誠摯關心，讓所有台灣人備感溫暖也銘記在心。

副總統指出，台灣與科索沃同樣熱愛民主、追求自由，是在民主道路上共同前進的珍貴友人。這次是霍蒂第三度訪台，在座許多訪賓也有訪台的經驗。他認為，訪賓此行有三項重大意義，第一是「壯大民主」，科索沃是歐洲最年輕的國家，2008年科索沃宣布獨立時，台灣更是率先承認科索沃的國家之一。

副總統說明，面對世界變局及威權主義擴張，台灣與科索沃同處捍衛自由的最前線。此次交流，不僅代表兩國同樣堅信民主、自由、人權共同價值，也代表台灣將透過更多元的交流與合作，共同壯大世界民主陣營的力量。

第二是「創造共榮」，副總統提到，台灣是世界第21大經濟體，同時也是歐洲復興開發銀行（EBRD）第4大捐助國，台灣政府與人民非常看好巴爾幹地區長期發展潛力，去年11月台灣資策會率團訪問科索沃，很高興得知，這次霍蒂特別率領科國企業界人士來台，且已參訪台灣極具代表性的新竹科學園區。

他相信在當前世界地緣政治架構下，台科兩國經貿往來將有助於強化安全、可信賴的民主產業鏈，共同為世界經濟繁榮發展盡一份心力。

第三是「深化交流」，副總統透露，科索沃首都普里斯汀納市（Prishtina）已經與高雄市簽訂為姊妹市，為兩國城市交流奠定重要里程碑，這次霍蒂除參訪竹科，也將與台灣大學、醫療產業進行重點交流。

他相信這次來訪僅是另一個起點，未來不論是在台科關係、國會合作、雙邊經貿、科技發展、醫療衛生等面向，兩國定能進一步深化合作。

副總統強調，他將在5月20日宣誓就職，非常希望未來能與科索沃持續加強合作，進行各項交流，共創兩國繁榮發展及增進人民福祉。

霍蒂致詞時表示，做為主權獨立國家，兩國在國際上都面臨類似挑戰，期盼雙邊能交流經驗，並加強與盟友的合作。賴副總統過往政治經驗十分豐富，相信未來一定能持續加強與盟友的關係，維護地區的和平及台灣的安全，此行代表科國在許多面向都希望能與台灣進一步合作。

霍蒂談及，科國希望今年能與台灣成立策略經濟對話平台，召集兩國商界代表討論雙方的合作領域，相信兩國有很多能互相學習之處，而且彼此經濟高度互補。

霍蒂期盼，科國主要的大學及台灣大學未來能進一步交流，促進雙邊教職人員、學生及研究計畫方面等合作，他也樂見科國首都普里斯汀納市與台灣高雄市締結姊妹市，這是科國樂意與台灣在許多面向合作的表徵。

最後，霍蒂祝福副總統未來執政一切順利，並表示將盡力給予支持與協助。

人權 科索沃 賴清德

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