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民進黨中市黨部主委選舉變數？新系議員鄭功進登記參選

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
民進黨籍台中市議員鄭功進（右五）隸屬新系，今早在8名新系市議員陪同下赴台中市黨部，登記參選黨部主委。記者劉柏均／攝影
民進黨籍台中市議員鄭功進（右五）隸屬新系，今早在8名新系市議員陪同下赴台中市黨部，登記參選黨部主委。記者劉柏均／攝影

民進黨台中市黨部主委登記今最後一天，隸屬新系的市議員鄭功進現身登記，為過往皆是「同額競選」模式的黨部主委選局，投下變數。鄭功進表示，立委選舉慘況記憶猶新，眼見2年後又要面臨地方大選，這屆選舉有義務整合各世代，更要背負台中市重返執政使命。

民進黨台中市黨部主委改選，正國會、英系支持的許木桂日前已登記，新系支持的鄭功進，今在8名新系的市議員陪同下，也赴黨部提交登記資料、10萬元保證金，正式登記參選。

黨部主委選舉循往例，正國會在台中會與英系合作，共同推出代表，具黨員數優勢，在派系協調後，僅推出一名候選人，同額競選。現任主委李天生隸屬正國會，連任兩屆，也皆是循此模式當選，如今鄭功進投入選舉，新系是否能整合資源，助其成為黑馬，奪下主委大位，政界關注。

台中被視為「新潮流」根基，從2022年縣市首長選舉、2024立委選舉結果潰敗，支持者情緒浮動，認為黨部「整合」問題是主要關鍵；鄭功進開第一槍，宣布參選黨部主委，盼重新凝聚支持者結構，目標就是打贏2026九合一選舉。

鄭功進說，中央執政的民進黨，正面臨朝小野大的危機，2024年台中市立委選舉慘況記憶猶新，六席立委席次，僅剩兩席，眼看兩年後又要面臨地方大選，面對國民黨聲量最高的台中市長盧秀燕的優勢，更是背水一戰。

鄭功進強調，「清廉、勤政、愛鄉土」是他從里長做到市議員的參政理念，只有重新貼近基層真正需要，才可能再次贏回台中市民的支持；這屆主委要厚植老、中、青三代的戰鬥力，更需背負台中市重返執政使命。

鄭功進表示，未來若當選主委，將會在最短時間內，展開台中市29區黨員巡迴座談，結合基層黨務幹部及里長，遍地開花設行動服務站，聆聽黨員心聲，只有找回黨員的認同感，重建黨員與黨部的合作關係，才有機會扭轉劣勢。

民進黨籍台中市議員鄭功進（左二）隸屬新系，今早在8名新系市議員陪同下赴台中市黨部，登記參選黨部主委。記者劉柏均／攝影
民進黨籍台中市議員鄭功進（左二）隸屬新系，今早在8名新系市議員陪同下赴台中市黨部，登記參選黨部主委。記者劉柏均／攝影

2024立委選舉 正國會

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