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藍提震災特別條例 朱澤民盼在普通預算容納

中央社／ 台北18日電
主計總處主計長朱澤民。記者黃義書／攝影
主計總處主計長朱澤民。記者黃義書／攝影

花蓮強震災後重建受關注，國民黨團提出震災重建特別條例草案，擬匡列新台幣150億元，分3年協助災民啟動善後作業，主計總處主計長朱澤民今天在立法院答詢時表示，希望能在普通預算容納。

立法院財政委會今天處理民國113年度中央政府總預算決議，有關行政院主計總處、第二預備金、審計部、主計處預算凍結書面報告案等案。朱澤民列席，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇質詢，花蓮強震災後重建，應否編列特別預算。朱澤民說，如果金額小，編列特別預算是不是有必要，可以請立法院參考。

朱澤民表示，看到國民黨團提出震災重建特別條例草案，擬匡列新台幣150億元要分3年協助災民啟動善後作業，他盼「可不可在普通預算容納」。

詢答過程中，王鴻薇並提及，現行預算法第83條規定，有國防緊急設施或戰爭（第1款）、國家經濟重大變故（第2款）、重大災變（第3款）、不定期或數年一次之重大政事（第4款）等情事之一時，行政院得於年度總預算外，提出特別預算。

王鴻薇質詢朱澤民，針對在野立委擬推動預算法修正以避免特別預算浮編一事，包括她主張刪除預算法第83條第4款，前一陣子有很多側翼不斷污名化，稱如果修法，花蓮震災就不能編列特別預算，她認為根本就是胡說八道。

對此，朱澤民回應，如果是震災有關，是可以用第3款；如果是因為地震要復原，就要回到第4款。他說，要看所做的事項是什麼，譬如前瞻基礎建設就是利用第4款。

國民黨 朱澤民 花蓮強震

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