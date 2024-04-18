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賴副總統肯定青少年傑出志工 看見年輕世代的熱情

中央社／ 台北18日電
副總統賴清德（右）18日在總統府接見第24屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，拍手恭喜得獎人。中央社
副總統賴清德（右）18日在總統府接見第24屆「台新青少年志工菁英獎」傑出志工獎得主，拍手恭喜得獎人。中央社

副總統賴清德今天接見台新青少年志工菁英獎得主，肯定得獎學生不僅用心觀察他人需要，並且結合專業，以熱情、活力真誠行動，為台灣這塊土地貢獻心力，建立更美好的未來。他期許所有青少年志工持續踏出屬於自己的青春步伐，讓民眾看見屬於年輕世代的熱情。

副總統賴清德上午在總統府，接見第24屆台新青少年志工菁英獎得主致詞表示，諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女曾說過，「愛，就是在別人的需要上看到自己的責任」。在場傑出的青少年志工，不但用心觀察他人需要，而且結合專業，以熱情、活力真誠行動，在志願服務領域中發光發熱，令他非常欽佩。

他說，青少年志工夥伴是愛的化身，社會因為大家的投入而溫暖。像是從受服務者身分變成主動照顧他人的陳誼臻，運用閩南語朗讀與唱歌專長參與公益表演；也開設書法課程號召新二代學童參與，鼓勵融入台灣文化環境。這樣充滿活力、勇敢付出的精神，不僅陪伴關懷孩童與長輩，也從服務中看見自己的成長，積極參與公共事務，相當不容易。

他提到，創立生涯探索教育品牌的洪綱霆，從小就敏銳覺察各種社會與環境問題，積極開闊視野，探索未來，運用自身創意及網路媒體經驗辦理各種活動，讓大眾更了解青年自我探索的現況與重要性，也協助社會進行青年人才培育、提升軟實力。

賴副總統表示，學生們正值就學階段，帶著同理心與敏銳的觀察力，有效運用零碎時間回饋社會，並從服務中肯定自己、找到自己，為台灣這塊土地貢獻心力，建立一個更美好的未來，非常值得肯定。

賴副總統感謝台新人壽公司董事長蔡康及台新青少年基金會董事長鄭家鐘，20多年來透過「青少年志工菁英獎」，打造表揚和獎勵的平台，引領許多青少年加入志願服務行列。這些年來，台新青少年基金會透過鼓勵至少8萬名青少年志工，帶動許多年輕人投入服務，也將年輕人的故事與勇敢傳遞給更多人知道，進一步引導大家投入公眾與志願服務中。

副總統祝福所有優秀青少年志工，持續踏出屬於自己的青春步伐，繼續讓民眾看見屬於年輕世代的熱情。

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