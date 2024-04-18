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反滲透法是否修改 江啟臣：各政黨應拋下成見討論

中央社／ 台中18日電

民進黨主席賴清德昨天表示，國民黨修改反滲透法的主張，會傷害台灣與區域穩定和平。對此，立法院副院長江啟臣今天表示，國家安全、台海穩定是全民共識，各政黨應拋下彼此成見，好好討論。

民進黨昨天召開中常會，賴清德在會中提到，前總統馬英九訪中國一回台灣後，國民黨立刻主張修改反滲透法，但相關法令是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙任何交流，國民黨的主張顯得會傷害台灣與區域穩定和平，請國民黨審慎思考這對國安的影響。

江啟臣今天會勘「東勢林業文化園區」活化修復工程進度，他接受媒體聯訪表示，國家安全、台海穩定是全民的共識，各政黨有不一樣的意見，可以好好討論，如何做對台灣最好，對台海的和平穩定以及兩岸的和平交流有幫助，各政黨應該拋下彼此成見，好好討論。

關於國民黨立法院黨團總召傅崐萁將在520前率國民黨立委訪問中國，媒體問及相關參訪主題為何，江啟臣則表示對此不清楚。

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