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盧秀燕訪新加坡 見國家發展部長李智陞聚焦永續發展
台中市長盧秀燕4月3日出訪新加坡，稱「成果超乎預期」，但部分行程不公開，引發外界關注。新加坡國家發展部長李智陞今天在臉書發文表示，日前與盧秀燕會面，針對永續發展、淨零排放進行交流，也期待盧市長今年6月參加世界城市高峰會。
盧秀燕率團赴新加坡參訪，是否拜會星國高層官員引發關注。據了解，「該見的、該談的，都進行了」，尤其新加坡接班團隊成員，多人與盧秀燕見面，除了市政交流，還有部分偏政治層面。但市府均未證實，僅表示尊重星國，不主動公布。
新加坡國家發展部長李智陞今在臉書發文證實與盧秀燕會面，並發布合照。李智陞說，日前接待盧秀燕及其團隊，除對花蓮地震表示慰問，也針對新加坡和台中市面對各種課題進行交流，包括永續城市發展、淨零排放目標，以及城市如何抵禦自然災害和氣候變化；他也分享新加坡的保育工作、城市綠化等努力。
李表示，彼此要學習的很多，期待雙方有更多的交流，也期待盧市長今年6月參加世界城市高峰會。
李智陞是第四代領導團隊的重要核心，李的父親李玉全是前外交部長，前總理李光耀內閣核心成員。台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜皆曾與李智陞會面過。
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