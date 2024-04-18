國民黨大咖傳家暴為何不曝光是誰？黃揚明點出一關鍵：為了保護他

《鏡週刊》昨日報導藍營政治家族的國民黨要角爆發家暴醜聞後，各種傳言在社群網路媒體炸開。名嘴黃揚明昨(17)日在臉書中談及此事，認為目前媒體隱去加害人及被害者姓名，目的是要保護尚未成年的小孩，「所以，不要再問為什麼鏡週刊不報導身份了」。

黃揚明在臉書中針對此事貼出「家暴防治法」規範，表示「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得報導或記載有被害人及其未成年子女之姓名，或其他足以識別被害人及其未成年子女身分之資訊。但有下列情形之一者，不在此限：一、被害人為成年人，經本人同意；受監護宣告者並應取得其監護人同意。二、犯罪偵查機關或司法機關依法認為有必要」。

根據該法律若是違規，由目的事業主管機關處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並可沒入違反規定之物品、令其限期移除內容、下架或其他必要之處置；屆期不履行者，得按次處罰至履行為止。「所以，不要再問為什麼鏡週刊不報導身份了」。

對此，國民黨文傳會主委李彥秀也回應表示，家暴零容忍，更應該要保護受家暴的未成年子女個人資料及隱私。從報導看起來，社福單位已介入處理，就應依照相關法規進行辦理，以受家暴人的安全為第一優先。

前民進黨立委鄭運鵬昨日也透過臉書呼籲大家，不要去臆測國民黨慣性家暴的人是誰，因為：「1，沒有證據，對被影射的人不公平，尤其是對他們的配偶和未成年子女。2，政治世家、權貴大咖、企業聯姻、傳聞不斷，這些資訊在中國國民黨內隨便數都上百個，哪有那麼容易就比對得出來！」。

網友對此在留言區表示，雖是這樣理應保護未成年，但「影射的殺傷力更大，這就是擁有媒體的優勢」，也有人認為，的確應該保護未成年子女，因為「知道加害人，就會知道被害人是誰了」。

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