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賴清德獲選時代百大人物 總統府：國際給台灣重要肯定
美國《TIME》雜誌將副總統暨總統當選人賴清德列為2024年百大最具影響力人物（TIME100 Most Influential People），總統府發言人林聿禪今天表示，感謝美國前駐中國及駐俄羅斯大使、前猶他州長洪博培（Jon Huntsman）的推薦撰文，以及長期對台灣的支持。
林聿禪表示，時代雜誌評選賴清德為年度百大最有影響力人物之一，並邀請美國重量級政要推薦，並以「台灣未來總統」（Taiwan’s next President）作為介紹，這是國際社會對台灣人民所共同努力達成的民主成就，給予重要的肯定。
林聿禪指出，時代雜誌每年發表百大影響力人物名單，2020年也包括蔡英文總統，當時推薦文由美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）撰寫。而本年度百大人物國際領袖名單，除了賴清德外，也包括波蘭及義大利總理，以及菲律賓新任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。
林聿禪表示，賴清德未來將承擔捍衛台灣民主、與理念相近國家共同維持區域和平穩定及繁榮發展的重大責任，並將以解決問題的態度、信賴的精神，持續團結國家，帶領台灣穩健向前走，為國人創造更多福祉。
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