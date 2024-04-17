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賴清德獲選時代雜誌百大人物 美駐陸前大使撰文推薦

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統當選人賴清德獲選為時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物。圖／擷取至時代雜誌網站
總統當選人賴清德獲選為時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物。圖／擷取至時代雜誌網站

總統當選人賴清德獲選為時代雜誌公布的2024年百大最具影響力人物（TIME100 Most Influential People），推薦文章由美國駐中國及駐俄羅斯前大使、共和黨前總統參選人、猶他州前州長洪博培（Jon Huntsman）撰寫。文章提到賴清德是礦工之子，向來重視解決問題與建立信任，也是哈佛大學畢業的公衛專家；確保台灣2300萬人的健康僅為賴清德任務的一部分，他也必須在中國的壓力下，背負維護政府永存的責任。同樣入選的國際領袖包括菲律賓總統小馬可仕等人。

涉外人士表示以三個面向分析賴清德入選時代雜誌百大影響力人物的意涵。首先，在台美關係上，賴清德由前共和黨總參選人洪博培具有重要意義。洪博培屬於美國政界少數跨越共和黨、民主黨的政治人物，在歐巴馬任內擔任駐中大使，後來也被川普沿用成為駐俄羅斯大使，曾多次訪問台灣，也被視為美國政界的亞洲專家。洪博培推薦賴清德，並以「台灣候任總統」作為稱呼（Taiwan’s next President），彰顯賴清德在美國政界的支持也相同跨越政黨政治。

第二，涉外人士表示，在外交事務上，選舉期間賴清德承諾選民將帶領台灣走向世界，而入選百大影響力人物也彰顯他將能延續蔡英文總統的國際聲量，讓國際社會持續關注台灣的民主與台海安全。賴清德選前提出「四大和平支柱行動方案」，受到國內外一致肯定，未來賴清德如何在瞬息萬變的國際局勢中，因應地緣政治持續穩健帶領台灣走向世界，各界至關期待。

涉外人士說，第三，在國內政治議題上，時代雜誌的選擇持續顯示出民進黨與國民黨的核心差異，包括馬英九近日訪中行程以及國民黨立院黨團總召傅崐萁將率團赴中，這都是國民黨與國際脫節、傾向中國的具體象徵。連2021年國民黨時任主席江啟臣入選百大影響力人物名單時，時代雜誌不忘提及國民黨長期堅持台灣與中國大陸是同一個國家，此一觀點受到北京的歡迎，但對渴望開創自己道路的台灣年輕人卻更加疏遠。相對而言，賴清德的推薦文則強調台灣對亞洲民主的影響。

涉外人士強調，賴清德的入選不只代表個人榮譽，更是整個國家的成就。他認為，今年初甫落幕的台灣總統大選備受國際矚目，賴清德也是台灣首位由副總統競選總統成功的當選人，選舉結果證明中國介選的失敗，同時象徵台灣社會選擇民主、自由、和平的國家路線，與國際民主陣營態度一致。賴清德以準總統之姿獲選，國際社會期待他將在蔡英文八年執政基礎上，開創新局，同時更代表全體國人共同維持區域穩定、走向民主繁榮的努力，受到國際社會的肯定與關注。

國民黨 美國 賴清德

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