鄭文燦傳接海基會董事長 洪奇昌：代表對話與交流

準總統賴清德520就職，據了解，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，鎖定由行政院副院長鄭文燦出任。海基會前董事長洪奇昌今天表示，鄭文燦任海基會董事長，代表兩大關鍵：對話、交流，代表賴政府在兩岸政策、合作與台商交流，拋出正面回應。

賴清德新政府陸續公布內閣團隊，不過前三波人事發布，都不見新潮流要角、副閣揆鄭文燦，引發外界揣測鄭文燦是否「脫隊」。據了解，鄭文燦將任海基會董事長一職的消息傳出後，圈內人士皆認為適合；鄭文燦現為中華港澳之友協會會長，陳水扁執政時期，鄭也曾任海基會副秘書長。

洪奇昌表示，鄭文燦任海基會董事長，代表兩大關鍵：對話、交流，代表賴政府在兩岸政策、合作與台商交流，拋出正面回應。他指出，接下來最能促進兩岸人民相互理解的實質呈現，將是兩岸旅遊與雙方人員互訪，鄭文燦與準陸委會主委邱垂正，將是最完美搭配。