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鄭文燦傳接海基會董事長 洪奇昌：代表對話與交流

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦傳將出任負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦傳將出任負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德520就職，據了解，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，鎖定由行政院副院長鄭文燦出任。海基會前董事長洪奇昌今天表示，鄭文燦任海基會董事長，代表兩大關鍵：對話、交流，代表賴政府在兩岸政策、合作與台商交流，拋出正面回應。

賴清德新政府陸續公布內閣團隊，不過前三波人事發布，都不見新潮流要角、副閣揆鄭文燦，引發外界揣測鄭文燦是否「脫隊」。據了解，鄭文燦將任海基會董事長一職的消息傳出後，圈內人士皆認為適合；鄭文燦現為中華港澳之友協會會長，陳水扁執政時期，鄭也曾任海基會副秘書長。

洪奇昌表示，鄭文燦任海基會董事長，代表兩大關鍵：對話、交流，代表賴政府在兩岸政策、合作與台商交流，拋出正面回應。他指出，接下來最能促進兩岸人民相互理解的實質呈現，將是兩岸旅遊與雙方人員互訪，鄭文燦與準陸委會主委邱垂正，將是最完美搭配。

海基會 鄭文燦

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